Vegetariërs opgelet: de vegetarische frikandel komt eraan

Een bamischijf, vegetarische loempia of een kaassoufflé. Dat is wel zo’n beetje de keuze die je hebt als vegetariër wanneer je een snack wilt halen bij de friettent. Maar die keuze wordt binnenkort een klein beetje uitgebreider! Het Limburgse bedrijf Flexitarian Bastards komt namelijk met de ‘Vega Frick’: een frikandel die 100% vegetarisch is.

Vega Frick

De vegetarische frikandel Vega Frick zou volgens blindproevers precies hetzelfde smaken als een ‘echte’ frikandel én is ook nog eens een stuk gezonder. De snack bevat namelijk drie keer minder calorieën en is gemaakt van een vetvervanger die bestaat uit plantaardige vezels. Ter vergelijking: een normale frikandel bevat zo’n 224 calorieën en 18 gram dierlijke vetten, terwijl de Vega Frick zo’n 74 calorieën en 0,5 plantaardige vetten bevat.

Flexitarian Bastards

Het Limburgse bedrijf Flexitarian Bastards wil zich naast de Vega Frick ook richten op andere vegetarische frituursnacks. Zo kunnen we op korte termijn ook een alternatief voor de traditionele hamburger verwachten. In de eerste instantie richt Flexitarian Bastards zich alleen nog op snackbars, maar het bedrijf is bezig met het leggen van contacten in de retailsector. In de toekomst kunnen we dan wellicht de Vega Frick in de supermarkt aanschaffen, maar voor nu zullen we gewoon bij de plaatselijke friettent moeten checken of ze al in het bezit zijn van de vegetarische snack.

