Prima excuus: volgens dít onderzoek maakt te veel sporten je onaardig

Nu de regen met bakken uit de lucht komt, is je motivatie om te gaan sporten waarschijnlijk gezakt tot een dieptepunt. We hoeven je vast niet te zeggen dat je dan beter gewoon kunt gaan (je voelt je daarna beter, echt!). Toch blijkt dat te veel sporten je nu ook niet echt een leuker mens maakt.



Volgens nieuw onderzoek van de University College London zou je namelijk onaardig worden van té vaak een rondje rennen, naar de fitness gaan of een andere sportieve activiteit uitvoeren. Euh, wat?

Meer sporten

Hiervoor is een groep mannelijke triatleten onder de loep gelegd. De helft van deze groep verhoogde hun training met 40%, terwijl de resterende sporters gewoon hun normale routine bleven volgen. Alle atleten ondergingen vervolgens na drie weken een hersenscan. Daarbij moesten ze ondertussen vragen beantwoorden waarmee hun voorkeur voor onmiddellijke bevrediging of langetermijnbeloning werd bepaald. Denk aan: ‘Wil je nu 10 euro of wachten, en dan 60 euro over 6 maanden ontvangen?’

Grotere vermoeidheid

Je raadt het waarschijnlijk al: de groep die meer trainden koos daarbij vaker voor de optie met onmiddellijke voldoening dan de andere helft. Daar houden de negatieve effecten niet op. Ook bleek uit de MRI’s dat meer vermoeidheid kon worden opgemerkt in het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor cognitieve controle. De auteur van de studie, Bastien Blain, verklaart dan ook: ‘Wat we ontdekt hebben, is dat er een intellectuele component bij het sporten betrokken is en dat het een eindig vermogen heeft. Je kunt het niet voor altijd gebruiken.’

Opbranden

Wat betekent dat? Nou, dat je hersenen kunnen opbranden als je te vaak gaat sporten. Dit heeft weer als gevolg dat een deel van je hersenen minder actief wordt, wat ervoor kan zorgen dat je onaardiger reageert op andere mensen én je dus een stuk impulsiever beslissingen maakt. Dus las ook echt die rustdag in: niet alleen je spieren hebben het nodig, ook je hersenen.

