Vandaag de kortste dag van het jaar, vanaf volgende week weer meer licht

Begin januari gaan we het pas goed merken. Dan komt de zon langzaam steeds wat eerder op, meldt Weeronline. Helaas moeten we daarvoor nog even doorzetten. Vooral vandaag, de kortste dag van het jaar.

Vandaag is ook de start van de astronomische winter, maar van écht winterweer voorlopig geen sprake. De komende dagen blijft het tussen de 8 en 9 graden, dat is zachter weer dan gebruikelijk rond deze tijd. Ook tijdens de kerstdagen kunnen we geen vrieskou of sneeuw verwachten. Het wordt tussen de 7 en 8 graden.