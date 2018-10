Van buikvet afkomen? Dan kun je het best deze sport doen

Hang je vier avonden per week in de sportschool en vliegen de kilo’s eraf? Maar lijkt het alsof je maar niet van je buikvet af kunt komen? Wetenschappers schieten te hulp en onthullen welke sport je het best kunt doen om er wél korte metten mee te maken.

Volgens onderzoekers van de University of Nicosia kun je je het best wagen aan… HIIT-training. Met zo’n intensieve work-out zou je binnen no time van buikvet af kunnen komen.

Korte tijd

De knappe koppen trokken deze conclusie na een experiment met twee groepen. De ene groep moest een combinatie van vier verschillende cardio- en krachttrainingen doen, de andere groep deed twee keer cardio en twee HIIT-trainingen per week. Na afloop van het onderzoek bleek dat degenen die HIIT-training deden niet alleen een betere conditie hadden, maar ook de meeste centimeters verloren rond hun taille. Doordat je in korte tijd alles geeft en kracht opbouwt, verbrand je volgens het onderzoeksteam meer vet. Nog een voordeel: ook ná zo’n pittige training houdt de vetverbranding nog even aan.

Bron: Libelle.nl, Womenshealthmag.nl | Beeld: iStock