Einde plafonddienst: dankzij dit trucje slaap je binnen no time

Lig je na een lange dag ein-de-lijk in bed en ben je ontzettend moe, maar lukt het alsnog niet om in slaap te vallen? Niets is irritanter dan dat. Gelukkig is er een simpel trucje waarmee je dit probleem kunt oplossen en een fijne nachtrust tegemoet gaat.

We horen je denken: wéér een trucje je zou moeten helpen om in slaap te vallen. Maar als je echt zo slecht slaapt, is geen enkele tip te veel toch? Het is in elk geval het proberen waard, en voor deze heb je alleen maar je eigen brein nodig.

Herinneringen

Als je moeilijk in slaap valt, kan het helpen om terug in de tijd te gaan. Loop in gedachten bijvoorbeeld door je ouderlijk huis, of ga terug naar die fijne vakantie die je erop hebt zitten. Ga ieder aspect langs en probeer het gevoel dat je op dat moment had, terug te halen en doe zélfs je best om bepaalde geuren weer te ruiken. Ieder detail kan helpen om sneller in slaap te vallen.

Goede gedachten

Het klinkt misschien gek, maar die concentratie zorgt ervoor dat je je gedachten verzet. In plaats van gepieker of zoeken een reden waarom je niet kunt slapen, vult je hoofd zich met fijne gedachten. Zo val je niet alleen ontzettend snel in slaap maar droom je nog heerlijk ook. Slaap lekker!

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock