Met dit trucje kom je binnen enkele minuten van hoofdpijn af

Heb je de hele week al uitgekeken naar het weekend en vooral de gezellige lunch met vriendinnen, die al weken gepland stond? Dan is hoofdpijn het laatste waarop je zit te wachten. Voel je het toch opkomen? Met dit trucje ben je er binnen no time vanaf.

Hoofdpijn komt natuurlijk nooit op een goed moment, maar als je niet geholpen bent met een aspirientje kun je iets anders proberen om ervan af te komen. Er komen geen medicijnen aan te pas; het enige wat je nodig hebt, is een potlood of een pen.

Dit moet je doen

Beginnende hoofdpijn? Plaats dan een potlood of pen tussen je tanden en klem het gedurende twee minuten vast tussen je lippen. Let op: je hoeft er niet op te bijten. Leg het hulpmiddel vervolgens weer aan de kant en je hoofdpijn zou verdwenen zijn.

Waarom het werkt

Waarschijnlijk heb je het nooit doorgehad, maar als je gestrest bent, ben je vaak geneigd om je tanden of kaken op elkaar te klemmen. Daardoor ontstaat er een druk in je nek en kun je last krijgen van spanningshoofdpijn. Door het trucje uit te voeren, ontspan je de kaakspieren en wordt daarmee de hoofdpijn een stuk minder.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock