Trek na het eten? Deze voedingsmiddelen kunnen de boosdoener zijn

Heb je net een groot bord pasta naar binnen gewerkt, word je nog geen uur later alweer overvallen door een gevoel van trek. Herkenbaar? Als je hier geen last meer van wil hebben, is er een aantal voedingsmiddelen die je misschien beter niét meer kunt eten.

Zoutjes

Van chips tot een handje gezouten pinda’s en popcorn: hartstikke lekker allemaal, maar door de snelle koolhydraten in de gezouten tussendoortjes heb je erna vaak zin in iets zoets. Hoe dat komt? Die carbs zorgen voor een piek in de bloedsuikerspiegel, gevolgd door een flinke daling. Je lichaam schreeuwt daarom om extra energie, wat je al gauw koppelt aan voeding waar veel suiker in zit.

Alcohol

Oké, met deze spelen we een beetje vals, maar alcohol mag niet onbenoemd blijven. Het heeft namelijk een negatieve invloed op leptine, het hormoon dat het hongergevoel tegengaat. Daarnaast daalt ook het hormoon glycogeen, wat de zin in koolhydraten vergroot.

Wit brood

Dat volkoren brood een verstandigere keuze is dan een wit bolletje, hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen. Er zitten namelijk complexe koolhydraten in die ervoor zorgen dat je een langer verzadigd gevoel hebt. Wit brood zal er daarentegen alleen maar voor zorgen dat je meer trek krijgt.

Smoothies

Smoothies vol fruit, die zijn toch hartstikke gezond? Helaas klopt dat niet helemaal. De drankjes zitten namelijk vol fruitsuikers maar bevatten vaak weinig vezels of pulp. Dit zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel omhoog schiet en vervolgens direct weer een dieptepunt bereikt. Eindstand: je hebt weinig energie én dat vervelende hongerige gevoel.

