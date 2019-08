Trek in een avondsnack? Dit is volgens experts de slimste keuze

Als je laat op de avond wordt overvallen door een hongeraanval, is de verleiding groot om naar iets makkelijks – en vooral ongezonds – te grijpen. Een zak chips is immers zo opengetrokken en snack je zo weg. Wil je een gezondere maar minstens zo’n moeiteloze keuze maken? Dan hebben deskundigen goed nieuws voor je.

Met een te vol gevoel in bed kruipen is natuurlijk geen pretje, maar op een lege maag gaan slapen is ook niet wat. Maar welke avondsnack kun je het best kiezen als je je nachtrust niet in de weg wil zitten, een voldaan gevoel krijgen wil en óók nog een beetje gezond bezig wil zijn?

Serotonine

Volgens experts is een banaan de perfecte avondsnack. Dit heeft te maken met de voedingsstoffen die erin zitten, met tryptofaan in het bijzonder. “Tryptofaan is een grondstof voor serotonine. Omdat je lichaam dat essentiële aminozuur niet zelf kan aanmaken, moet je het via voeding binnenkrijgen”, legt apotheker en orthomoleculair voedingsspecialist Carmen Cheung uit. “Een tekort aan tryptofaan, en dus ook aan serotonine, kan leiden tot depressiviteit, angst, onrust, prikkelbaarheid en stemmingswisselingen. Doordat je lichaam als het donker is serotonine omzet in melatonine, je slaaphormoon, krijg je misschien ook last van slapeloosheid.”

Voedingsstoffen

Ook maakt het aantal koolhydraten de ideale avondsnack van een banaan. Die carbs brengen tryptofaan naar de hersenen, waar het brein serotonine kan aanmaken. We horen je denken: kun je niet beter voor een lichter, minder koolhydraatrijk stuk fruit kiezen? Volgens deskundigen niet, gezien het een goede bron van vezels is die je darmflora gezond houdt. Last but not least bevatten bananen veel magnesium. Deze vitamine werkt als een natuurlijke spierverslapper én voorkomt hoofdpijn. Slaap lekker!

