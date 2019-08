Met deze tips houd je dat heerlijke vakantiegevoel véél langer vast

Op vakantie gaan is heerlijk en een perfecte manier om te ontspannen. Toch kan dat gevoel bij thuiskomst als sneeuw voor de zon verdwijnen, en veranderen in stress en zorgen. Maar met deze tips houd jij dat fijne vakantiegevoel véél langer vast!

Creatief met vakantiefoto’s

Waarschijnlijk heb je op vakantie héél veel foto’s gemaakt. Om weer even in de vakantiesfeer te raken, is het een leuk idee om je foto’s in te plakken. Haal ze voor de verandering eens van je computer of telefoon af, en maak een mooi fotoboek! Zo kun je iedere keer wanneer je heimwee naar de zomer hebt, je plakboek erbij pakken.

Geniet van frisse lucht

Tijdens vakanties geniet je heel veel van de buitenlucht en ben je waarschijnlijk nauwelijks binnen. Wanneer je weer thuis komt, is de kans groot dat je juist voor het grootste deel van de dag binnen zit. Om dat zorgeloze vakantiegevoel vast te houden, is het daarom aan te raden om vaak een frisse neus te halen. Geniet van de leuke activiteiten die er in de laatste zomermaanden georganiseerd worden, eet lekker buiten als de zon schijnt en spreek eens af met vriendinnen op het terras. Zomergevoel gegarandeerd!

Duik de keuken in

Op vakantie eet je vaak heel veel lekkers, en proef je geregeld nieuwe gerechten en hapjes. Gelijk alweer in de sleur beland na thuiskomst van je reis? Duik dan de keuken in en maak lokale gerechten van het land waar je vakantie vierde!

Doe een digitale detox

Merkte je op vakantie dat jij je telefoon veel vaker in je tas liet zitten, gezien je wel wat beters – lees: op het strand een boek lezen, wijn drinken en lekker eten – te doen had? Houd dit vast bij thuiskomst! Want zonder urenlang door Instagram te scrollen en series te kijken, houd je tijd over voor het lezen van een goed boek of het voeren van een goed gesprek, net als je op vakantie doet. En nog een voordeel? Je wordt er heerlijk ontspannen van.

Boek alvast je volgende reisje

Hoe kun je ervoor zorgen dat je in de vakantiestemming blijft? Juist! Door alvast je volgende reisje te boeken! Het hoeft niet gelijk een dure reis van twee weken te zijn, maar een korte citytrip of weekendje weg geven je al genoeg vakantiekriebels om naar uit te kijken.

Bron: Margriet, SoChicken | Beeld: iStock