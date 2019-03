We drinken volgens onderzoek te weinig water: 9 tips om er wél in te slagen

Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om voldoende water te drinken. En hoewel we allemaal écht wel weten dat we het moeten doen, schiet het er toch vaak bij in. Hoe zorg je er op een simpele manier voor dat het wél lukt?

Uit onderzoek van Menzis SamenGezond blijkt dat dat we met z’n allen te weinig water drinken. Zo heeft de zogeheten watertest onder ruim 10.000 Nederlanders uitgewezen dat we gemiddeld vijf glazen water per dag drinken, terwijl de meeste mensen best weten dat het goed is om er twee meer naar binnen te gieten. Dezelfde studie wijst uit dat slechts 15 procent van de respondenten wél de aanbevolen 1,5 tot 2 liter water drinkt.

Valkuil

Wat de grootste valkuil is op het gebied van water drinken? Denken dat je al genoeg gehad hebt. Zo geeft maar liefst de helft van de deelnemers aan ervan overtuigd te zijn dat ze voldoende water binnen krijgen, maar blijkt bij het doorvragen dat ze twee glazen te weinig drinken per dag. De respondenten vergeten simpelweg te drinken (35 procent) of doen het niet omdat ze bang zijn vaak naar de wc te moeten (9 procent).

Handige tips

Voor alle mensen die vaak vergeten te water drinken en wel wat tips kunnen gebruiken, heeft Flair een deskundige ingeschakeld. Hieronder vind je een aantal slimme tips van diëtist Natalia Ruiz Oud van My Daily Lifestyle:

Er zijn verschillende apps die je eraan herinneren om voldoende water te drinken. Een aantal voorbeelden: Herinnering voor water drinken, Waterherinnering en Hydro Coach. Drink na het opstaan meteen een glas water. Tijdens de nacht verlies je namelijk een hoop vocht door zweten en je ademhaling; het is goed om dit direct aan te vullen. Verspreid het drinken van water over de dag. Zet ’s morgens 2 flesjes water op het aanrecht en 2 op je werkplek en zorg dat deze ’s avonds leeg zijn. Drink bijvoorbeeld het eerste flesje vóór 12.00 uur, het tweede vóór 15.00 uur, het derde vóór 18.00 uur en het laatste vóór 21.00 uur. Drink elke keer dat je naar het toilet bent geweest een groot glas water. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel. Drink bij iedere kop koffie en ieder glas alcohol óók een glas water. Koop een leuke waterfles om uit te drinken. Niet alleen beter voor het milieu, maar het motiveert bovendien om ‘m vaak te vullen. Vind je water saai? Geef het dan een smaakje. Dit kun je bijvoorbeeld doen door er fruit aan toe te voegen. Houd altijd een flesje water bij de hand. Zorg dat je altijd een flesje water bij je hebt en houd het (ook als je bijvoorbeeld in de stad loopt) in je handen, zodat je er ook daadwerkelijk uit drinkt. Let ’s avonds op de kleur van je urine. Deze zou aan het einde van de dag helder moeten zijn. Denk aan de kleur van witte wijn. Als dat niet zo is, heb je te weinig gedronken en weet je dat je het morgen anders moet doen.

Beeld: iStock