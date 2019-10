Happy (Eet Geen) Dierendag! Met deze tips eet je moeiteloos vega én gezond

Vandaag is het traditiegetrouw Werelddierendag en daarmee ook Eet Geen Dierendag. Laat jij vlees vandaag ook voor wat het is en wil je vaker vegetarische gerechten op tafel zetten? Met deze tips gaat dat van een leien dakje.

Ben je bang dat je als vegetariër onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt? Dat is nergens voor nodig. Voedingsexpert en personal trainer Bas van Beest deelt zijn tips om een zo goed mogelijk begin te maken aan je eiwitrijke vegetarische avontuur. Maar, zo geeft de eigenaar van Slim Living je alvast mee, “wees creatief en denk zelf na over nieuwe recepten. Het is zaak dat je zelf gaat leren hoe en wat je kan eten. Hoe meer tijd je investeert in het leren van nieuwe recepten, hoe meer je er over vijf jaar aan hebt!”

Time for breakfast

Een goed begin van je dag is het halve werk. “Het ontbijt is misschien wel de allerbelangrijkste maaltijd van de dag”, aldus Bas. Een keer iets anders naar binnen werken dan crackers of een schaaltje yoghurt? “Met 1 eetlepel Philadelphia bieslook light, 1 avocado, eiwit wraps en 1 handje rucola ben je bijna de hele ochtend verzadigd. Om de ochtend nog makkelijker door te komen, is een vegan protein reep een goede vulling tot het tijd is voor de lunch”

Lunch

Ben je gewend aan een lunch die vooral bestaat uit koolhydraten? “Dan kan je het best kiezen voor 4 vezelrijke crackers met daarnaast tomaat en radijsjes op een paar rijstwafels”, adviseert de deskundige. “Niet zo’n stevige luncher? Dan kan je ook kiezen voor een salade die bestaat uit alleen groenten en/of fruit.”

Groente, groente en nog eens groente

Volgens Bas kun je ’s avonds het beste kiezen voor een grote portie groente. “Denk aan broccolisoep of zoek een lekker recept voor een gevulde courgette. Heb je echt een zware dag gehad? Maak dan een heerlijke pasta met 250 gram diepvriesspinazie, 2 uien, 1 halve eetlepel Garam Masala, 2 teentjes knoflook en 150 gram champignons.”

Snacken

Gelukkig is er in het schema van Bas ook ruimte om te snacken. Je kunt dan het beste wel voor een vullend tussendoortje kiezen. “Een bakje magere Franse kwark met een snufje kaneel, 200 gram bevroren fruit, 1 handje ongebrande noten en 1 scoop organic vegan protein vanilla is een voorbeeld van een perfecte avondsnack. En nog lekker ook!” Eet je dit liever tussen je lunch en avondeten door in plaats van als ‘toetje’? “Alles uit dit lijstje mag je op elk moment eten. Wil je liever je lunch ruilen met je ontbijt? Lekker doen!”

