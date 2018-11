Dankzij deze (logische) tips houd je sporten dit keer wél vol

Summer bodies are made in winter, right? Dat gezegde bestaat niet voor niets. De donkere maanden zijn juist (juist!) de maanden waarin het belang van sporten het grootst is. Moe? Sporten! Te weinig zonlicht? Sporten! Futloos? Sporten! Immers, een flinke dosis lichaamsbeweging boost je energie, je humeur en dus ook je happiness. Maar hoe houd je sporten – juist nu – vol?

Wat we ook allemaal weten is dat we niet graag de deur uit gaan als het regent, guur en donker is. En we weten ook dat de luilekkerweken in aantocht zijn. Beter beginnen we dus nu met een goed sportschema, dat we ook daadwerkelijk volhouden. Wij hebben 7 tips voor je op een rij gezet.

1. Sport altijd op maandag

Een goed begin is het halve werk. Wie op maandag gaat sporten, gaat sowieso al een betere week tegemoet. Je hebt immers het ergste gehad. Die pakken ze je niet meer op af. En je zult zien, als je op maandag gaat, vallen de overige dagen van de week mee.

2. Sla sporten nooit twee dagen achter elkaar over

Uitstellen = afstellen. Voorkom dat de drempel om te gaan sporten te hoog wordt en blijf om de dag gaan.

3. Link sporten niet aan afvallen

Je moet sporten voor je gezondheid, niet voor ijdelheid.

4. Geef jezelf credits voor de kleinste moeite

Ben je maar 20 minuten gaan rennen in plaats van 40 minuten? You go girl!

5. Denk na over de context

Heb je een hekel aan de harde muziek in de sportschool? Heroverweeg dan je keuze voor die sportschool.

6. Spend some money

Wil je het sporten tot iets plezieriger maken? Dan mag dat best wat geld kosten. Sporten is een belangrijke prioriteit voor onze gezondheid, dus het is de investering dubbel en dwars waard.

7. Onthouden

Lid zijn van een sportschool maakt je nog geen sporter. En als je vroeger in vorm was, wil dat niet zeggen dat je dat nu nog bent (sorry not sorry).

