Dankzij deze tips houd je je goede voornemens ook vol ná januari

Begon jij vol goede moed aan je goede voornemens, maar ebt het doorzettingsvermogen langzaam maar zeker weg? Je bent niet de enige, maar je kunt er gelukkig wél wat aan doen om je doelen langer dan een maand na te streven.

Lees ook: 11 apps die je helpen om dit jaar wél je goede voornemens vol te houden

Uit onderzoek is gebleken dat in de afgelopen jaren slechts één op de vier Nederlanders zijn of haar goede voornemens vol heeft gehouden. Hoe kan dit en hoe lukt het wel? Flair vroeg het aan Bas van Beest, personal trainer en oprichter van Slim Living.

Te ambitieus

“Wat mij vooral opvalt is dat veel mensen te ambitieus zijn met het opstellen van de goede doelen: twee maanden niet drinken, vijf keer per week sporten, nooit meer snoepen, noem maar op”, aldus Bas. “Dit soort extreme doelen houd je misschien een weekje of twee vol, maar daarna gaat de klad erin komen en zal je merken dat je snel weer helemaal terugvalt, omdat ‘alles dan toch voor niets is geweest’.”

Tips

De tips van Bas om je goede voornemens wél wat langer vol te houden? Lees en leer:

1. Schrijf de doelen op die je hebt. Maak een lange termijn doelstelling, opgeknipt in korte termijn doelen en maak deze zo concreet mogelijk (SMART). Maar zorg dat je niet te ambitieus en rigoureus bent, houd het realistisch.

2. Pak bovenstaande doelen en schrijf vervolgens een brief aan jezelf waarom je deze goede voornemens opgesteld. Hang deze brief op een plek waar je hem vaak ziet, zoals op je (koel)kast, naast je kapstok of op de gang. Hierdoor herinner je jezelf er dagelijks aan en zal het makkelijker worden. Lees deze brief even door wanneer je het wat moeilijker hebt, of merkt dat je aan het verslappen bent.

3. Wees niet te streng voor jezelf wanneer het een keer wat minder gaat, het is nooit voor niets geweest. Pak de draad zo snel mogelijk weer op.

4. Beloon jezelf, heb je een van de korte termijndoelen behaald? Beloon jezelf dan met bijvoorbeeld een lekkere gezichtsbehandeling, een nieuwe broek of iets anders waar je gelukkig van wordt.

5. Merk je dat het je niet alleen lukt? Dan is het helemaal niet gek om hulp te vragen. Er zijn genoeg mensen die jou willen helpen met het bereiken van jouw doelen. Je hoeft dit niet als iets zwaks te zien, het is juist ontzettend sterk wanneer je je laat helpen door anderen.

Met Slim Living biedt Bas personal training en helpt hij aan het bouwen van een gezond leven, wat voor iedereen uniek is. Aan de hand van een schema dat is aangepast op de wensen, behoeften en kunnen van de klant wordt er samen gewerkt aan de hun persoonlijke doelstellingen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock