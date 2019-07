Help! Relaxen tijdens je vakantie… hoe doe je dat ook alweer?

Vakantie = ontspannen. Toch? Nou, soms blijkt dat nog best lastig. Met deze tips lukt het wel.

“Om te beginnen: de meest gemaakte fout van veel vakantiegangers is dat ze zo lang mogelijk doorwerken voor vertrek. Je wilt immers geen vakantiedag missen,” zegt Jeroen Nawijn, onderzoeker verbonden aan de Breda University of Applied Sciences. “Maar het blijkt dat veel mensen zich daardoor vaak de eerste week van hun vakantie iets slechter voelen dan mensen die van tevoren meer dagen vrij hebben genomen. Er moet immers van alles af, misschien is het huishouden niet goed achtergelaten, en met al die gedachtes in het achterhoofd stappen ze in het vliegtuig.

Overdragen

Probeer daarom zo veel mogelijk af te ronden of geef je taken alvast aan een collega. Neem toch een paar dagen vrij om bij te komen van je werk en misschien in huis nog wat te doen. Dat geldt overigens ook als je weer thuiskomt: ga niet meteen aan de slag.” Nawijn weet dat het soms oké is om af en toe nog even met je werk bezig te zijn. “Voor sommige mensen is het zelfs beter om mail te checken op vakantie. Dus als je er rustiger van wordt, doe het dan gewoon. Beperk het wel tot een kwartier per dag en houd ook rekening met je reisgezelschap. En doe het alleen als je het zelf wilt. Het voelt namelijk wel anders als je baas je verplicht om steeds op je telefoon te kijken.”

En wat moet je niet doen?

Nawijn: “Ontspannen op vakantie wordt echt moeilijk als je heel erg gefixeerd bent op hoe je vakantie overkomt op anderen. Hoe sta ik op de foto, heb ik wel de hele sightseeing-top-10 gezien, is het wel avontuurlijk genoeg? Als je daarmee bezig bent, dan ben je niet weg om te ontstressen of om iets te leren, maar puur om je imago op te poetsen. En daar heb je heel weinig aan.”

En elke dag volplannen?

Nawijn: “Als je daar rustig van wordt, doe het vooral. De een wil alleen maar zon en strand, de ander onderneemt liever elke dag een andere activiteit volgens een reisschema. Het is allebei vakantie.”

Flexibel

Zul je net zien: ben je eindelijk op de plaats van bestemming, word je hartstikke ziek. Het komt vaker voor dan je denkt en het heeft zelfs een naam: de ‘vrijetijdsziekte’. Professor Ad Vingerhoets van Tilburg University deed hier onderzoek naar: “Er zijn grofweg twee soorten vrijetijdsziekten: vage pijntjes en vermoeidheid, en echte koorts en griep. De eerste vorm wijst er vaak op dat je door je drukke werk waarschijnlijk zo afgeleid was, dat je de signalen van je lichaam niet voelde. Maar is er echt sprake van griep of koorts, dan betekent het vaak dat je lichaam de omslag van werk naar ontspanning niet aankan. Het blijft te geactiveerd, het maakt energie vrij terwijl dat niet nodig is. Zo raakt het immuunsysteem uit balans. Goed sporten voor vertrek kan helpen om het lichaam weer in de pas te krijgen; het zorgt ervoor dat de overgang van in- naar ontspanning beter verloopt. Of grijp eerder in en zorg dat je de dagen voor vertrek niet zo druk, of zelfs vrij bent. En maak er een niet te vermoeiende reis van. Sommige zaken moet je natuurlijk goed voorbereiden, maar doorgaans geldt: hoe flexibeler je bent op vakantie, hoe plezieriger de ervaring is.”

Tekst: Nienke Blokhuis | Beeld: iStock