8 tips voor als je houdt van iemand met een depressie

Omgaan met een depressie kan soms erg lastig zijn. Niet alleen voor de persoon die eraan lijdt, maar ook voor degene die er dichtbij staat. Daarom geeft Flair je 8 tips om te helpen.

1. Accepteer dat je het niet begrijpt.

Weet dat je liefde en aandacht geeft aan iemand die in strijd met zichzelf is. Dat proces hoef je niet te begrijpen om lief te blijven hebben.

2. Je kijkt naar iemand die zichzelf haat.

Die gedachten wil hij of zij niet hebben en zal die dus ook het liefst voor zichzelf houden. Ga er dus vanuit dat een deel voor jou verborgen blijft.

3. Het zijn de negatieve gedachten, niet de persoon.

Depressie is een ziekte en dat is waar je nu naar kijkt. Die ander ís die depressie niet, maar hééft een depressie.

4. Hij of zij zal je wegduwen.

En in het ergste geval denken dat de wereld beter af is zonder hem of haar. Blijf daarom in de buurt. Praten of vragen stellen, hoeft niet altijd; even langsgaan en samen thee drinken, kan al genoeg zijn.

5. De slechte dagen gaan over.

Wat er gebeurt is namelijk niemands ‘schuld’: en net als een storm kan een depressie weer overgaan. Vertrouw daarop.

6. Er komen steeds meer goede dagen.

En dan weet je dat jullie ergens doorheen zijn gegaan. Samen.

7. Het is een emotionele achtbaan.

Het lijkt wel een grote test, maar uiteindelijk kan het je leven ook verrijken.

8. Je doet iets goeds.

Alleen al door er te zijn. Dat zal hij of zij misschien niet (altijd) tegen je zeggen, maar het is wel zo.

