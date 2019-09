7 simpele tips om je lunch break een stuk gezonder te maken

Voor iedereen die van 9 tot 5 werkt, is de lunchbreak het mooiste moment van de dag. Of je nu achter je bureau luncht of naar de kantine gaat, met deze simpele tips van Puur Figuur maak je je lunch break een stuk gezonder. Zo heb je naderhand weer nieuwe energie om de middag aan te kunnen!

1. Voeg groenten toe

Als je verse groenten toevoegt aan je lunch, breng je meer variatie aan in je eetpatroon en krijg je meer gezonde vezels, vitamines en mineralen binnen. Zorg er daarom voor dat je altijd een paar plakjes komkommer, reepjes paprika, wortels, radijsjes of cherrytomaatjes bij je hebt. Die zijn het gemakkelijkst mee te nemen.

2. Drink iets gezonds

Vergeet fruitsap of zelfs frisdrank bij je lunch. Deze bevatten ongezonde koolhydraten die je suikerspiegel laten schommelen en zorgen voor een middagdip. Neem liever een gezond en lekker drankje, zoals verse muntthee of water met vers fruit. Je kunt ook een power shot nemen door aan je glas water een schep green juice met tarwegras en andere superfoods toe te voegen. Zo bruis jij ’s middags van de energie.

3. Schaf een goede lunchbox aan

Een goede lunchbox is een must voor iedereen die zijn lunch meeneemt naar het werk. Koop een BPA-vrije lunchbox met verschillende vakjes of bakjes, zodat je hierin verse groenten en fruit mee kunt nemen. Een lepeltje of vorkje erbij is helemaal handig. Dan hoef je dat niet apart mee te nemen.

Houd je van salades, dan is een mason jar heel handig. Dit is een afsluitbare glazen pot waar je eerst de dressing in doet en dan laagjes groenten naar keuze. Op je werk hoef je alleen maar even te schudden en je hebt een heerlijke salade. Voeg ook noten, zaden en pitten toe voor gezonde vetten en peulvruchten voor de nodige eiwitten. Zo heb jij de hele middag geen honger!

4. Neem restjes mee

Tijdens de avondmaaltijd maken we vaak groenten en vers vlees klaar. Supergezond, en ook prima als lunch. Neem de restjes van de avondmaaltijd dus mee naar het werk als middagmaaltijd. Veel groenten en vlees zijn prima koud te eten, of je warmt ze even op op je werk. Je kunt er ook een lekkere salade van maken.

Van gekookte bloemkool kun je bijvoorbeeld een heerlijke huzarensalade maken door de bloemkool fijn te prakken en het vocht eruit te zeven. Daarna kun je van alles toevoegen, zoals augurken, tuinerwten en bietjes. Met een beetje Griekse yoghurt erbij voor een romige smaak heb jij een gezonde maaltijdsalade.

5. Huisgemaakte soep

Een zelfgemaakte soep vol groenten is een heerlijke en gezonde lunch voor op je werk. Zorg wel voor een goed afsluitbaar bakje en doe er eventueel een plastic zakje omheen om er zeker van te zijn dat je tas schoon blijft.

6. Ga bewegen

Idealiter maak je even een lunchwandeling tijdens je lunchbreak, maar als je niet van je werkplek weg kan, probeer dan ook een paar minuten te bewegen. Strek je bijvoorbeeld even goed uit, beweeg je armen een aantal keer van boven naar beneden en til je benen op en laat ze weer zakken. Zo voorkom je dat je te lang stilzit en dat heeft een positief effect op je gezondheid.

Lees ook

Smakelijk! 5 tips voor een gezonde én lekkere barbecue

7. Zo kom jij de vrijdag door

Worden er bij jou op het werk op vrijdag friet of andere snacks gehaald of liggen er kroketten in de kantine? Zorg dat je op deze dag een lekker en gezond alternatief hebt voor jezelf. Denk aan geroosterde amandelen of cashewnoten, een hummusdip of guacamole. Zo kun jij ook lekker snacken, maar dan op een gezonde manier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Annemiek (Puur Figuur) | Beeld: Unsplash