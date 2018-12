Oh horror: dankzij deze tips overleef je de kerstdagen wél

Tuurlijk, de feestdagen zijn heerlijk. Maar voor veel mensen ook een bron van stress. Want: veel te doen en het moet verplicht gezellig zijn met mensen die je de rest van het jaar nauwelijks ziet. Met deze tips loodsen wij je erdoorheen.

1. Drink niet te veel

Het kan heel verleidelijk zijn om, zodra je voet over de drempel zet bij je familie, de drankkast in te duiken en door te tanken tot je gaat slapen. Want met een paar wijntjes achter de kiezen zijn de racistische opmerkingen van Oom Ruud iets beter te handelen en kun je de betweterige opmerkingen van je moeder over de haperende opvoeding van je kinderen of je te droge kalkoen makkelijker laten gaan. Maar alcohol zorgt daarnaast natuurlijk juist voor ruzies en gedoe. Want na een paar drankjes vervagen grenzen en word je overmoedig, waardoor men dingen gaat zeggen die je misschien wel helemaal niet meent, of die om de lieve vrede te bewaren gewoon beter niet gezegd kunnen worden.

2. Praat niet over politiek en andere precaire zaken

Het is bijna niet mogelijk dat alle neuzen in een familie dezelfde kant op staan. Het kan dus haast niet anders dan dat jij en de andere mensen aan de kerstdis hetzelfde denken over bepaalde prangende zaken die spelen in de wereld. Natuurlijk mag je altijd voor je mening uitkomen, maar het is ‘the season to be jolly’, weet je nog? Er is een tijd en een plaats voor alles en de kerstdis is doorgaans niet de beste plek voor stevige inhoudelijke discussies. Als je merkt dat het toch die kant op gaat, bijt dan op je lip en meng je je er in ieder geval niet in. Voor je het weet loopt het gierend uit de hand en wordt het deuren slaan, dikke tranen en stem verheffen. De gevarenzone betreft trouwens niet alleen politiek. Als je elke keer opnieuw mot krijgt met je zus over borstvoeding, het al dan niet inenten van kinderen of die ene keer dat jij op eerste kerstdag thuis was gebleven om in je joggingbroek op de bank te liggen, vermijd die onderwerpen dan en praat eroverheen als je merkt dat een gesprek toch die kant op gaat.

3. Kook geen nieuwe dingen

Na de overvolle winkels en de op zeven plekken uitverkochte doch zeer noodzakelijke steranijs is het koken van dingen die je nog nooit hebt gemaakt een van de grootste stressfactoren van kerst. Niet doen dus. Houd je aan succesnummers van voorgaande jaren. Het maakt echt niemand iets uit dat ze die gerechten al een keer hebben gegeten. Júist niet. Als het lekker is, is het lekker. En stressen over een mogelijk inzakkende soufflé of een heel ingewikkeld braadstuk van zes kilo maakt het leven onnodig moeilijk. Als je eigenwijs bent en tóch alles uit de kast wilt halen voor een moeilijk nieuw gerecht met achthonderd ingrediënten, maak het dan in ieder geval een keertje in de weken voorafgaand aan kerst om het uit te proberen. Dan kun je het altijd nog aanpassen of alsnog teruggrijpen naar het bekende werk.

4. Verwacht niet te veel van je kinderen

Het kerstdiner is doorgaans een lange zit. En dat is het helemaal als je de 1 meter 40 nog niet hebt aangetikt. Kom op lieve ouders, is dit echt het moment om van je bloedjes te verwachten dat ze urenlang braaf aan tafel zitten? Maak er geen probleem van als ze tussen de gangen door van tafel opstaan en gaan spelen. Je roept ze gewoon op tijd weer terug. En hoe erg is het eigenlijk als ze tussen de soep en het warme voorgerecht even op de iPad gaan? Misschien moeten we tijdens de kerstdagen een oogje dichtknijpen en het (vooral!) onszelf niet zo moeilijk maken. Dwarse en humeurige kinderen dragen niet bepaald bij aan de feestvreugde.

Tekst: Suus Ruis | Beeld: iStock