Smakelijk! 5 tips voor een gezonde én lekkere barbecue

Zomerweer is barbecueweer. Niets gezelliger dan met je gezin of een groep vrienden genieten van de lekkerste gerechten die steeds opnieuw van het rooster rollen. Met de tips van Puur Figuur kun je niet alleen genieten van de meest smakelijke hapjes, maar krijg je ook nog allerlei gezonde voedingsstoffen binnen.

1. Laad je bord vol groenten

Bij barbecueën denken we vooral aan vlees eten. Toch zijn groenten op de barbecue net zo lekker en minstens zo gezond. Hiermee krijg je immers veel verschillende vitamines, mineralen en vezels binnen. Vooral als je groenten in verschillende kleuren kiest. Wat denk je bijvoorbeeld van groentespiesjes met ui, paprika en champignons? Ook courgette en aubergine kunnen op de barbecue, net als zoete puntpaprika. Bij de laatste grill je door totdat de schil zwart is. Dan smaakt de paprika heerlijk zoet en kun je de schil er gemakkelijk af halen. Wel doen, want dan krijg je geen ongezonde stoffen binnen. Je zult zien dat groenten op de barbecue nét zo lekker zijn als vlees. Je kunt natuurlijk ook een combinatie van groenten en vlees maken. Bijvoorbeeld met stukjes kipfilet of balletjes van vers gedraaid gehakt. Dan profiteert je lijf van gezonde eiwitten, ijzer en B-vitamines. Ook salade is een heerlijke manier om je bord vol te laden met groenten. Maak bijvoorbeeld een gezonde salade met avocado of deze gegrilde groentesalade. Zo heb je nóg meer groenten en daarmee nóg meer vezels en verschillende vitamines en mineralen op je bord.

2. Vis op de barbecue

Een heerlijke en gezonde manier om eiwitten, gezonde vetten en mineralen binnen te krijgen, is vis op de barbecue. Kabeljauw staat bijvoorbeeld bol van de volwaardige eiwitten en is een uitstekende bron van het belangrijke mineraal jodium. Ook selenium en fosfor zijn goed vertegenwoordigd in kabeljauw, net als vitamine B12. Kies dus vooral deze vis voor je vispakketje. Garnalen leveren eveneens gezonde eiwitten en daarnaast zink, vitamine D en krachtige antioxidanten. Deze schaaldieren mogen dus zeker niet op je barbecue ontbreken. Zalm staat weer bekend om zijn gezonde omega 3-vetten, die je brein voeden en goed zijn voor je hart, huid, haar, zenuwen en gewrichten. Zorg dus zeker voor een portie gegrilde zalm als je gaat barbecueën. Het beste kies je wilde zalm, want deze bevat meer omega 3-vetzuren dan gekweekte zalm.

3. Gezonde sausjes

Vergeet kant-en-klare barbecuesausjes uit de supermarkt. Deze zitten vol suiker en andere ongezonde stoffen. Gezonde sausjes maak je gemakkelijk zelf van yoghurt, extra vierge olijfolie en verse of gedroogde kruiden. Er zijn speciale kruidenmixen voor sausjes te koop, maar je maakt ze ook gemakkelijk zelf van bijvoorbeeld verse tijm, basilicum, bieslook en peterselie. Breng het sausje op smaak met peper en Keltisch zeezout, dan krijg je naast natrium nog gezonde mineralen binnen. Ook van verse knoflook maak je in een handomdraai een gezond knoflooksausje. De basis is yoghurt en daar pers je een paar teentjes knoflook boven uit. Voeg nog wat zelfgemaakte mayonaise van olijfolie toe voor een lekkere romige smaak en gezonde eiwitten en vetten.

4. Dit drink je

Bij een gezonde barbecue horen gezonde drankjes. Van fruit en water kun je de heerlijkste en gezondste drankjes maken. Een combinatie van citroen en munt smaakt lekker fris en een mix van aardbeien, bessen en sinaasappel is lekker fruitig. Zoek je nog meer inspiratie? Hier vind je nog meer lekkere combinaties van fruit en water. Je kunt natuurlijk ook een gezonde cocktail drinken bij de barbecue. Die maak je van zomerfruit en kruiden, zoals frambozen en aardbeien. Laat alleen de suiker weg of vervang deze door pure stevia.

5. Gezond toetje

Hoe lekker is het om je barbecue af te sluiten met een stuk watermeloen? Deze verfrissende fruitsoort hydrateert je lichaam en houdt je suikerspiegel in balans. Ook ananas is een gezonde fruitsoort waarmee je je barbecue bovendien een tropisch tintje geeft. De vrucht bevat veel vitamine C, mangaan en provitamine A.

Tekst: Annemiek (Puur Figuur) | Beeld: iStock