Met deze tips kom je gezond de decembermaand vol feestdagen door

Het is makkelijk om je in december te laten verleiden door al het lekkers in de winkels en op feestelijke diner- en borreltafels. Terwijl jij geniet van al die heerlijke hapjes en gerechten, heeft je lichaam het zwaar. Het moet ineens dealen met een enorme hoeveelheid suikers en calorieën en juist weinig voedingsstoffen. Met de tips van Annemiek van Puur Figuur blijf je je lichaam díe voeding geven die het nodig heeft om gezond te blijven, terwijl je tóch van de feestdagen geniet.



“Je hoeft jezelf niets te ontzeggen, enkel saaie maaltijden te eten of je schuldig te voelen bij ieder borrelhapje dat je neemt. Door een paar slimme keuzes te maken, geniet je nét zoveel van de feestdagen én zorg je goed voor jezelf.

Ga niet met een lege maag naar een borrel of diner

Eén van de beste manieren om de decembermaand gezond door te komen, is iets gezonds eten voordat je naar een borrel of kerstdiner gaat. Dan heb je al een laagje en val je niet hongerig aan op al het lekkers. Bovendien heb je op deze manier al gezonde voedingsstoffen binnen, die je lichaam vooral in de winter hard kan gebruiken.

De beste preparty-snacks bestaan uit een combinatie van gezonde vetten, eiwitten en complexe koolhydraten. Denk aan appelpartjes met notenpasta, een halve avocado of stengels bleekselderij met hüttenkäse. Eiwitten en vetten helpen om je suikerspiegel stabiel te houden en ze geven je lang een verzadigd gevoel, zodat je je eetlust gemakkelijker onder controle kunt houden.

Sta niet te dicht bij de borreltafel

Ben je op een borrel, ga dan niet te dicht bij de borreltafel staan. Zo zie je al dat lekkers niet, zodat je er ook niet steeds door verleid wordt. Bovendien moet je er wat voor doen om een hapje te eten, waardoor je automatisch minder eet. Neem je dan tóch een borrelhapje, dan geniet je er veel meer van dan wanneer je iedere keer gedachteloos iets van de schaal pakt.

Wees kieskeurig

Ga niet voor aan álle gerechten of hapjes tijdens een kerstborrel of -diner. Kijk eerst even wat er is en kies alleen díe hapjes die je ontzettend lekker vindt. Dan geniet je nét zoveel, terwijl je je lichaam minder belast.

Wacht even voordat je weer iets eet

Het duurt even voordat het verzadigingssignaal van het leptinehormoon je brein bereikt. Wacht dus eerst even voordat je weer je bord opschept of een nieuw hapje pakt. Drink een glas water, begin een nieuw gesprek of loop even een rondje als je daar de mogelijkheid toe hebt. Het kan best zijn dat je daarna voelt dat je verzadigd bent of nog slechts een beetje wilt eten. Zo behoud jij de controle over je eetlust en blijf je niet automatisch dooreten.

Drink op je gezondheid

Met een glas champagne, wijn of bier krijg je behoorlijk wat snelle koolhydraten en lege calorieën binnen. Niet echt gezond dus. Hef liever het glas op je gezondheid met een glaasje fruitwater of bruiswater. Met een leuk rietje of schijfje citroen aan het glas ziet het er nét zo feestelijk uit.

Fruitwater smaakt bovendien nét zo lekker, of zelfs beter dan wijn of bier. Want zeg nou zelf: drink je deze dranken omdat ze je zo lekker vindt of omdat ze nu eenmaal bij een feestelijke gelegenheid horen? Mocht je tóch een glaasje mee willen drinken, doe dat dat in ieder geval niet op een lege maag. Dat verhoogt je eetlust en maakt het moeilijker om gezonde voedingskeuzes te maken.

Neem zelf wat lekkers mee

Heb je een borrel of kerstbrunch bij vrienden of familie? Neem dan zelf wat lekkers en gezonds mee. Wat dacht je bijvoorbeeld van banana pancakes, kokos sneeuwballen of gezonde chocolademousse?”

Tekst: Annemiek (Puur Figuur) | Beeld: iStock