7 tips voor de gezonde aanstaande moeder

Patricia Ploeger is kindervoedingsexpert, diëtist en moeder. Ze biedt via haar online community ‘Gezond eten voor je kind‘ volledige online programma’s aan voor (aanstaande) ouders met praktisch advies over gezond eten: van zwangerschapswens tot tiener. Speciaal voor Flair heeft ze een gastblog geschreven met tips voor aanstaande gezonde moeders.

1. Vitamine D: sterkte botten voor jou en je kind

Vitamine D is belangrijk voor sterke botten en tanden! Voor zówel moeder als kind. Het zorgt ervoor dat calcium uit de voeding in het lichaam wordt opgenomen. Het lichaam kan via zonlicht ook zelf vitamine D aanmaken, dat is alleen niet voldoende. Tijdens de hele zwangerschap heeft een vrouw 10 microgram extra vitamine D nodig. Dit is belangrijk voor een goede botopbouw van het kindje.

2. Foliumzuur: voor een goed begin van nieuw leven

Een andere belangrijke vitamine waar vrouwen, is foliumzuur (vitamine B11). Door gezond te eten krijg je foliumzuur binnen, maar bij zwangerschap is dat niet genoeg. Extra foliumzuur helpt de kans op geboorteafwijkingen zoals een open ruggetje of hazenlip, te verkleinen. Begin hiermee als je zwanger wilt worden stopt en ga door tot en met de tiende week van de zwangerschap. In deze periode hebben vrouwen 400 microgram extra nodig in de vorm van een supplement.

3. IJzer: voorkom bloedarmoede

Vrouwen tussen de 18 en 50 jaar hebben dagelijks 16 mg ijzer nodig hebben en nog iets meer bij zwangerschap en borstvoeding. Vrouwen met een vegetarisch maar vooral veganistisch eetpatroon, lopen extra kans op een ijzertekort. Het lichaam neemt ijzer namelijk beter op uit dierlijke producten (zoals vlees) dan uit plantaardige producten. Het is slim je maaltijd te combineren met een stuk fruit of rauwkost. IJzer uit plantaardige producten wordt namelijk beter opgenomen in combinatie met vitamine C.

4. Groente en fruit: de basis voor een gezond eetpatroon

Groente en fruit zijn de basis voor een gezonde voeding. Een vitaminepil of portie superfoods kan dit niet vervangen. Dit weten we wel: elke dag twee stuks fruit en 250 gram groente. Maar de praktijk is vaak anders. Die hoeveelheid red je niet alleen bij de warme maaltijd. En meer dan 250 gram is nog beter! Eet groente op meerdere momenten per dag. Wat dacht je van lunchgroente, filegroente, vergadergroente en verveelgroente? En als je bij je ontbijt een stuk fruit neemt, heb je meteen een goed begin van de dag.

5. De verborgen krachten van vezel: poepen, bloeddruk en gewicht

Door genoeg groente en fruit te eten, krijg je bovendien meer vezels binnen. Dat is nog zo’n voedingsstof waar (zwangere) vrouwen meer van kunnen gebruiken. Ze zijn belangrijk voor een gezonde bloeddruk en stoelgang en helpen je om je lang verzadigd te voelen. En dat helpt weer om snoepen tegen te gaan en niet extra veel aan te komen.

6. Alcohol: ga voor 0.0

Tijdens de zwangerschap is alcohol natuurlijk helemaal af te raden. Als je zwanger probeert te raken is het ook verstandig om geen alcohol te drinken, zeker als je zwanger probeert te raken. Alcohol zorgt namelijk voor verminderde vruchtbaarheid. Wist je dat dit ook geldt voor mannen?

7. Blijf bewegen: de hele zwangerschap

Bewegen houdt je fit, je blijft soepel, behoudt meer energie en kan veilig gedurende de hele zwangerschap. Vrouwen vinden het vaak spannend om te sporten tijdens de zwangerschap, dit is nergens voor nodig. Sport onder begeleiding, laat je goed adviseren of ga lekker wandelen, fietsen of (zwangerschaps)zwemmen. Spinning kan ook, je bepaalt zelf de intensiteit!

