Uitgerust wakker worden? Op dit tijdstip ‘moet’ je gaan slapen

Een kwalitatief goede nachtrust is essentieel als je de volgende ochtend uitgerust wakker wil worden én gedurende de dag scherp wil blijven. Maar wat daarbij ook een grote rol speelt, is het tijdstip waarop je onder de wol kruipt. En met een handige nieuwe slaapcalculator kun je uitrekenen hoe laat jij moet gaan slapen.

Lees ook: Beter slapen? Gebruik je hoofdkussen dan op déze manier

Je denkt misschien dat zo lang mogelijk slapen ervoor zorgt dat je zo uitgerust mogelijk bent, maar niets is minder waar. De ‘Sleep Calculator’ houdt rekening met het natuurlijke slaapritme van het lichaam en zou daarom zomaar kunnen adviseren om mínder lang in bed te blijven liggen. ‘Een goede nachtrust draait om meer dan gewoon op tijd gaan slapen. Het gaat ook om opstaan op het juiste tijdstip’, zo meldt de website.

Slaapcyclus

De calculator gaat uit van het principe dat iedereen slaapt in vijf à zes cycli, die ieder zo’n negentig minuten duurt. Word je wakker ten tijde van zo’n cyclus, dan is de kans groot dat je de volgende dag moe en prikkelbaar bent. Het idee is dan ook dat je gaat slapen tussen de cycli door; er rekening mee houdende dat je zo’n veertien minuten nadat je in bed gaat liggen, in slaap valt.

Naar bed

Dit zijn volgens de calculator de tijdstippen waarop je het best in bed kunt kruipen afhankelijk van het uur waarop je wekker afgaat.

Als je moet opstaan om 6u…

… kan je best gaan slapen om 20.46u, 22.16u, 23.46u of 1.16u.

Als je moet opstaan om 7u…

… kan je best onder de wol kruipen om 21.46u, 23.16u of 00.46u.

Als je moet opstaan om 8u…

… is het wijs om de ogen te sluiten tegen 22.46u of 00.16u.

Wil je graag zelf het ideale tijdstip uitrekenen om in bed te kruipen? Klik dan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.