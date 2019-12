Take your time: zolang ‘moet’ je uitzieken als je griep hebt

Als jouw partner, collega of kind griep heeft, is de kans groot dat jij nog geen dag later ook zit te snotteren en niet meer van de bank af kunt komen. Daar heb je natuurlijk helemaal geen ‘tijd’ voor (wanneer wel?), maar toch kun je beter je tijd nemen om even goed uit te zieken.

Ziek zijn kost energie! Tijdens een griep, verkoudheid of andere ontsteking probeert je lichaam een ziektemaker – bacterie, virus of schimmel – weg te werken. Die ziekteverschijnselen kun je zien als een soort huishoudster, die langskomt om op te ruimen en schoon te maken. Dat ‘huishoudelijke werk’ vergt echter behoorlijk wat energie.

Griep

Hoelang je nodig hebt om uit te zieken? Dokters zeggen dat je minstens nog 24 uur thuis moet blijven, nadat je koorts verdwenen is. Dus niet wanneer je je gewoon weer ‘beter voelt’, maar wanneer je koorts daadwerkelijk weg is en je geen medicijnen tegen koorts en griep meer gebruikt. En wist je dat je ook de griep kunt hebben, zonder dat je last van koorts hebt? In dat geval schijn je minimaal vier dagen, nadat je griepsymptomen begon op te komen, thuis blijven.

Het is vaak erger dan het lijkt

Veel mensen die ziek zijn en toch op de been willen blijven, kúnnen dat (zoals jij) ook bij de gratie van een paar aspirines of een dosis paracetamol. Dan kun je denken dat je weer de oude bent, maar de waarheid is dat je alleen minder last hebt van de ontsteking, maar de ontsteking gaat er niet mee weg. In deze geldt ook: de kater komt altijd later.

Uitzieken is écht nodig

Volgens een deskundige hangt het herstel van de griep af van hoe gezond je bent. In het algemeen zouden gezonde mensen (die voldoende bewegen, gevarieerd en gezond eten) in zeven tot tien dagen volledig over een griepje heen moeten zijn. De griepsymptomen zouden na ongeveer vijf dagen volledig moeten verdwijnen, maar het is eigenlijk vrij normaal dat je je een paar dagen langer zwak voelt. Span jezelf niet te veel in, anders zit je veel langer in de herstelmodus dan je had verwacht. Als de symptomen aanhouden en het je hebt het al twee weken lang, neem dan vooral contact met je huisarts op.

