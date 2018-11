Zo veel tijd moet er volgens de wetenschap zitten tussen twee zwangerschappen

De ene moeder wil zo snel mogelijk uit de pampers zijn, de andere wil zo lang mogelijk van haar eerste kindje genieten voordat ze aan een tweede denkt. Maar hoelang moet je volgens de wetenschap nu wachten voor je opnieuw zwanger wordt?

Wanneer je ouders (in spe) vraagt naar het ideale leeftijdsverschil tussen twee kinderen, is het vaakst gehoorde antwoord ‘minstens twee jaar en maximaal vijf‘. Nu heeft een team dokters verbonden aan het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDCP) uitgedokterd dat een vrouw het best 18 maanden oftewel 1,5 jaar wacht voordat ze opnieuw zwanger wordt. En wel om twee redenen.

Voor moeder én kind

Volgens de wetenschappelijke studie wacht een derde van de vrouwen niet lang genoeg om voor een tweede kindje te gaan. Twee of meerdere zwangerschappen op korte tijd kunnen echter voor ernstige gezondheidsproblemen zorgen. Daarom raadt het team van CDCP aan om minstens anderhalf jaar te wachten om weer zwanger te worden. Zo schelen je kinderen idealiter minstens 27 maanden (18 + 9), oftewel 2 jaar en 3 maanden.

Door minstens anderhalf jaar te wachten met een tweede zwangerschap heeft het lichaam van de moeder alle tijd om te recupereren van de voorgaande zwangerschap. Dat is niet alleen belangrijk voor de moeder zelf, maar ook voor het ongeboren kind. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat er een groot risico is op vroeggeboorte en aangeboren afwijkingen als je binnen de 18 maanden na je eerste zwangerschap al opnieuw een kind baart. Bovendien zou het eerste kind op de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden – of ouder – het concept van een broertje of zusje al beter begrijpen en zo ook minder jaloers zijn.

Tekst: Laura Vansweevelt (Flair.be) | Beeld: iStock