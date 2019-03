Alleen al de textuur van eten kan je smaak beïnvloeden en dat komt hierdoor

Zou je best een banaan naar binnen willen werken (want: goede energiebron voordat je gaat sporten), maar staat de plakkerige textuur je enorm tegen en krijg je het daarom niét door je keel? Anderen verklaren je misschien voor gek als je dat ten gehore brengt, maar het blijkt wel degelijk een deal breaker te kunnen zijn.

Tenminste, dat blijkt uit onderzoek het Amerikaanse Duke Medical Center. Hiervoor moesten proefpersonen blind proeven van gepureerde papjes van vis, vlees en groente. In slechts 40 procent van de gevallen wisten de deelnemers te raden wat ze gegeten hadden. Australische wetenschappers ontdekten ongeveer hetzelfde. In hun studie kwam naar voren dat puree van sla veelal werd aangezien voor kool, avocado, spinazie, komkommer en wortel. Appel werd in de gepureerde vorm verward met peer, en ook lamsvlees bleek lastig te achterhalen te zijn.

Overleven

Op basis van deze resultaten concluderen knappe koppen dat de structuur van eten minstens zo belangrijk is als de smaak. Dat zou bovendien verklaren waarom sommige mensen niet van yoghurt met stukjes houden. De onderzoekers vermoeden dat dit iets te maken heeft met het overlevingsmechanisme van de mens, dat we hebben overgehouden aan de evolutie. Weet je niet wat je eet, dan ben je hierdoor (waarschijnlijk) extra voorzichtig. En voldoet de smaak niet aan onze verwachtingen, staat de textuur ons niet aan of zitten er onverklaarbare stukjes in ons voedsel? Dan laten we het liever staan.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock