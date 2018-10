Je gebruikt ‘m continu, maar hoe vaak maak je je telefoon nou eigenlijk schoon? Juist, waarschijnlijk veel te weinig. En dat is juist tijdens het griepseizoen behoorlijk zorgwekkend.

Waarschijnlijk wil je het niet horen, maar volgens microbioloog Charles Gerba is je telefoon een van de meest vieze dingen die je dagelijks in je handen hebt. ‘Uit een studie die gedaan werd in 2017 blijkt immers dat er op het gemiddelde smartphonescherm haast tien keer zoveel bacteriën zitten als op een toiletbril’, zegt hij tegen Health.com. ‘Bovendien reinigen we maar zelden de buitenkant van onze telefoon, waardoor er zich steeds meer bacteriën verzamelen.’

Nare gevolgen

En die bacteriën kunnen zich snel verspreiden, al helemaal omdat je je telefoon niet alleen in je handen houdt, maar het ding ook regelmatig in de buurt van je gezicht komt. Dit kan nare gevolgen hebben; wat dacht je bijvoorbeeld van een griepje of verkoudheid? Om dat te voorkomen zal je je smartphone het liefst meerdere keren per dag schoon moeten maken. Op een van deze manieren:

Oppervlakkig schoonmaken

De gemakkelijkste manier om je telefoon schoon te maken is met behulp van een microvezeldoekje. Haal deze meerdere keren per dag over je scherm én de achterkant van je telefoon et voilà, je telefoon is al een stuk schoner.

Grondig reinigen

Met een microvezeldoekje kom je al een heel eind als je het oppervlak van je telefoon schoon wil maken, maar als je het ding een keer goed wil schoonmaken heb je meer nodig. Meng wat alcohol met water (verhouding 60/40) en sprenkel hier een beetje van op een microvezeldoekje (dus niet rechtstreeks op je telefoon!). Wrijf hiermee over je telefoon en neem het apparaat vervolgens af met een droge doek.

