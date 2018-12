Van aantrekkingskracht tot wederzijds respect en de lol die jullie hebben: er zijn meerdere dingen die een rol spelen als het gaat om een gelukkige relatie. Welke factoren absoluut niet mogen missen? Check hieronder hoeveel jij er kunt wegstrepen.

1. Jullie gaan nooit met ruzie slapen

Zo nu en dan een ruzietje of onenigheid komt in de beste relaties voor. Maar het licht uitdoen terwijl het nog niet uitgepraat is, dat doen gelukkige stellen niet. De kans is namelijk groot dat jullie op dezelfde manier wakker worden en daar wordt niemand blij van. Zorgen jullie er al-tijd voor dat het weer koek en ei is voordat jullie de ogen sluiten? Lekker bezig!

2. Jullie zijn geïnteresseerd in elkaars interesses

Als jouw partner iedere voetbalwedstrijd wil zien (of continu de standen wil checken), hoeft het natuurlijk niet te betekenen dat jij óók zo dol hoeft te zijn op de teamsport. Het is alleen wél belangrijk dat je hem de ruimte geeft om dit te doen en dat je luistert wanneer hij er iets over te zeggen heeft. Doe jij iedere keer weer je stinkende best om concertkaarten te scoren voor jouw favoriete artiest en biedt jouw lief telkens opnieuw aan om ook zijn laptop erbij te pakken? Dan zijn jullie een topteam.

3. Jullie vergelijken je niet met andere stellen

Gaat je beste vriendin met haar geliefde een stedentrip maken en is een ander koppel om jullie heen net terug van een romantische vakantie? Als je niets anders dan blij kunt zijn voor hen en niet het gevoel krijgt dat je nu óók iets met ondernemen met jouw partner, zit het wel snor. Gelukkige koppels doen alles op hun eigen manier en tempo.

4. Niet alles hoeft op social media

Je hebt van die stellen die letterlijk alles op social media gooien. Gaan ze samenwonen? Je leest het op Facebook. Zijn ze uiteten? Je spot het als eerst op Instagram. Koppels die een fijne relatie hebben, voelen niet de need om alles online te zetten. Ze hoeven zich immers niet te bewijzen tegenover de buitenwereld en leven in het moment, waardoor ze vaak zelfs vergeten om foto’s te maken.

5. Jullie hebben allebei een eigen vriendengroep

Natuurlijk is het belangrijk dat jullie elkaars vrienden mogen en het komt in veel relaties voor dat er wederzijdse vrienden in het spel zijn. Maar het is minstens zo belangrijk dat jullie beiden een eigen vriendengroep hebben, waarmee jullie apart van elkaar tijd doorbrengen.

6. Het zit in de kleine gebaren

Heeft jouw partner een kopje koffie voor je klaarstaan wanneer je uit bed komt en doet hij uit zichzelf de afwas terwijl het jouw beurt was? Misschien heb je het niet eens meer door, maar al die kleine dingen zijn ontzettend lief en maken jullie relatie nóg sterker. Bovendien maakt het je als individu ook gelukkiger wanneer je iets kleins doet voor je partner. Win-win!

Bron: Flair.be | Beeld: iStock