Stress kan een grote impact hebben op je lichaam. Tijdens een zwangerschap zijn de gevolgen daarvan nog eens extra groot. Volgens nieuw onderzoek kan het zelfs het geslacht van een ongeboren kindje beïnvloeden.

Dat stress erg slecht is voor zwangere vrouwen, is al uit meerdere onderzoeken gebleken. Zo vergroot het de kans op vroeggeboorte en op een kindje met een lichamelijke en geestelijke achterstand. Onderzoekers van Columbia University in New York beweren nu dat het ook invloed heeft op het geslacht van de baby. Het onderzoek is gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Stress

Onderzoekers lieten voor deze studie 187 gezonde, zwangere vrouwen een dagboek bijhouden, vragenlijsten invullen en een medisch onderzoek ondergaan. Daarvan heeft 17 procent zo’n last van stress, dat ze kampt met psychische klachten zoals depressiviteit en angst. Bij 16 procent van de vrouwen leidt de stress tot lichamelijke klachten.

Meer meisjes

Daarnaast bevielen deze vrouwen aanzienlijk vaker van een meisje dan van een jongen. Gekeken naar de vrouwen die psychische stress ervaren, werden voor elke vier jongens negen meisjes geboren. Onder de vrouwen die kampen met fysieke stress, waren dit twee jongens per drie meisjes. Dit is nog eens extra opmerkelijk, omdat de ‘normale’ jongens-meisjesverhouding in Amerika 105:100 is. Normaal worden er dus juist méér jongetjes geboren.

Lees ook

Sarah (22) werd slachtoffer van roddelen: ‘Ik zou mijn zwangerschap hebben verzonnen’



Jongens gevoeliger

Volgens onderzoeker Catherine Monk, die de studie heeft geleid, was al langer bekend dat jongens vatbaarder zijn voor prenatale invloeden. Daardoor zou het kunnen komen dat gestreste vrouwen eerder een dochter krijgen. “Andere onderzoekers hebben dit patroon ook al gezien. Na traumatische sociale gebeurtenissen, zoals 9/11-aanslagen, worden er opvallend minder jongens geboren”, vertelt de onderzoeker. Eerder dit jaar wees een onderzoek door King’s College London uit dat 67 procent van de jonge vrouwen onder de 25 jaar kampt met mentale klachten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.