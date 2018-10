Stress? Zo kom je er snel weer vanaf

De zomer is al een tijdje voorbij en daarmee ook de tijd om even rustig op adem te komen. Eenmaal terug in je werk-routine zit je agenda weer vol met meetings, deadlines en tijd om te sporten en gezellig te doen met je vrienden. Even een avondje ontspannen? Geen tijd voor! Het gevolg: stress. Met de volgende zeven tips verminder jij je stress in no-time.

1. Zorg goed voor jezelf

Zeker op de momenten dat je er eigenlijk geen tijd voor hebt, is het belangrijk goed voor je lichaam te zorgen. Denk hierbij aan regelmatig en voldoende slaap, gezond eten, genoeg bewegen en genoeg ontspannen. Het klinkt heel logisch, maar toch zijn dit de dingen die je vaak links laat liggen wanneer je stress hebt.

2. Haal adem

Als je even volledig met de handen in het haar zit is dit een van de beste en snelste oplossingen. Concentreer je een paar minuten op je ademhaling en adem heel diep in en uit. Dit zorgt namelijk voor een lagere hartslag en bloeddruk.

3. Zet de meldingen van je telefoon uit

De hele dag door al die berichten binnen krijgen werkt allesbehalve ontspannend. Wanneer je ziet of hoort dat je een melding hebt, blijft dit vaak in je hoofd zitten totdat je er iets mee doet. Zit dit dus gewoon lekker uit. Die vriendin kan echt wel een paar uurtjes langer wachten op een reactie op haar bericht.

4. Check niet de hele dag door je mail

Uit onderzoek blijkt dat mensen die maar drie keer per dag hun mails bekijken gelukkiger, efficiënter en minder gestrest zijn dan mensen die dit de hele dag door doen. Er wordt aangeraden om alleen ’s ochtends, na de lunch en aan het eind van de dag je mails te bekijken en beantwoorden.

5. Herken de waarschuwingssignalen van je lichaam

Stress uit zich bij iedereen op een andere manier. Om stress te voorkomen of zo snel mogelijk te verhelpen, is het goed om te weten hoe dit bij jou gebeurt. Slaap je bijvoorbeeld slecht, heb je hoofdpijn of is je nek stijf? Dit zouden al signalen kunnen zijn.

6. Leer goed plannen

Door alles goed te plannen, blijft het een stuk rustiger in je hoofd. Een goed overzicht zorgt er namelijk voor dat je minder dingen hoeft te onthouden en je volledige aandacht kunt houden bij waar je op dat moment mee bezig bent.

7. Doe regelmatig even niets

Plan wekelijks even een moment in waarop je helemaal niets hoeft te doen. En dat betekent ook niets met vrienden, niet sporten en niet het huis schoonmaken. Als je even het gevoel hebt dat je helemaal geen verplichting hebt, zal je stress ook snel verdwijnen.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock