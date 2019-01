Sterre: ‘Mijn ouders wilden dat ik naar huis kwam, maar ik was nog niet klaar met reizen’

Je backpack op je rug slingeren en alleen de wereld over: Sterre deed het. De 26-jarige reisde 5 maanden door Azië en belandde in het ziekenhuis met knokkelkoorts.

‘Ik had net mijn master op zak en had een goede baan als journalist bij een krant. Toch vloog het me aan. Als ik op dit pad verder ga, zit ik hier over veertig jaar nog, dacht ik. Ik kocht een backpack en boekte een enkele reis naar Bangkok. De nacht voordat ik vertrok, was ik zenuwachtig. Wat als ik het verschrikkelijk zou vinden om alleen op reis te zijn?

Gelukkig ontmoette ik in het eerste het beste hostel twee meiden – één Pools, één Canadees – met wie het goed klikte. We besloten de eerste dagen in Bangkok samen door te brengen. Met hen at ik mijn eerste pad thai en verkende ik de stad. Ook in een tuktuk op de grens met Laos had ik een leuke ontmoeting. Ik raakte aan de praat met twee Franse jongens en een Nederlands stel. Het klikte zo goed dat we een maand samen hebben gereisd. We hebben in Laos in een hutje boven op een berg geslapen en honderden potjes Doumbal gespeeld, een Frans kaartspel. Toen ik drie maanden onderweg was, leerde ik duiken op het toeristische Thaise eiland Koh Tao. Het was regenseizoen en het stikte er van de muggen. Hoewel ik me grondig insmeerde en ’s nachts onder een klamboe sliep, raakte ik besmet met het denguevirus. Toen ik daadwerkelijk ziek werd, zat ik in Jakarta – waar ik via Singapore naartoe was gereisd. De alarmbellen gingen af toen ik mezelf ’s ochtends aan de ontbijttafel niet meer overeind kon houden. Sarah, een meisje uit Dublin, bracht me naar de dokterspost. Ik schrok toen ik hoorde dat ik knokkelkoorts had en minstens een week in het spartaanse ziekenhuis moest blijven. Geen van de dokters sprak Engels. De eerste vijf dagen ging het bergafwaarts: ik kon niet zelf eten of drinken en had hoge koorts. Gelukkig gingen mijn bloedwaardes na een week weer omhoog. Het waren pittige dagen, maar er waren ook leuke momenten. Zo kwam het ziekenhuispersoneel op mijn verjaardag zingend de kamer binnen met taart en ik kreeg ik geregeld onverwachts bezoek van medebackpackers die ik nauwelijks kende.’

Zonsopgang

‘Toen ik werd ontslagen uit het ziekenhuis, hadden mijn ouders liever gezien dat ik naar huis kwam. Maar ik was nog niet klaar met reizen. Om mijn lichaam verder te laten herstellen, gaf ik mezelf een ticket naar Bali cadeau. Eenmaal aangesterkt beklom ik een vulkaan en zag ik in alle vroegte de zon opkomen. Ik was zo dankbaar dat ik er weer bovenop was.

Als ik nu terugkijk, voel ik me sterk. Ik red me prima in m’n eentje. Op reis leerde ik dat ik het belangrijk vind om af en toe stil te staan bij de mooie momenten in het leven. Een paar maanden geleden zocht ik Sarah op in Dublin en ook de Franse jongens zie ik nog regelmatig. Heel bijzonder, ik had nooit verwacht dat ik zulke hechte vriendschappen zou overhouden aan mijn reis.’

