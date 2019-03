Jakkes: dít is waarom je snot opeten écht heel ongezond voor je is

Als we de cijfers mogen geloven ken (of ben) je gegarandeerd een neuspeuteraar. Maar liefst 91% van de Nederlanders geeft toe zo nu en dan in zijn neus te peuteren. 10% daarvan eet het daarna ook op. Maar dat zou weleens slecht kunnen zijn voor je gezondheid.

Snottebellen bestaan voornamelijk uit water, gel-achtige proteïnen en speciale proteïnen die bijdragen aan je immuunsysteem. Ze zorgen er dus voor dat de slechte stoffen die je inademt vast blijven zitten in je neus. Je kan snot dus best vergelijken met een soort afweringsschild in je neus.

Stofdeeltjes en bacteriën

Behalve lucht adem je natuurlijk ook bacteriën in zoals virussen of vieze stofdeeltjes. Door de plakkerigheid van je snot blijven ze daar dan ook hangen. Elke keer wanneer je daarna inademt, maakt de lucht je snot harder en harder tot de bacterie veilig en wel opgesloten zit in die éne vervelende snottebel. Geweldig, toch?

Als je daarna besluit om dat snot op te eten is al het goede werk van je lichaam weer meteen te niet gedaan. De kans bestaat dan dat je de opgevangen bacteriën weer loslaat in je lichaam en dus tóch nog ziek wordt. Maar ook gewone neuspeuteraars zijn niet veilig voor bacteriën.

Vieze nagels

Ook onder je nagels is het een paradijs voor bacteriën. Wanneer je met die vieze nagels dan gretig in je neus begint te ploeteren, kan je ook meerdere virussen loslaten. Zeker als je per ongeluk je neus zou openkrabben, hebben de bacteriën het voor het zeggen.

Je bent dus zeker niet de enige die af en toe geniet van dat schrapen in je neus, maar misschien gebruik je de volgende keer toch beter een zakdoekje!

