Slecht geslapen? Volgens experts is dat niet vreemd in deze tijd van het jaar

Val jij de afgelopen weken ook maar moeilijk in slaap en word je letterlijk van ieder geluidje wakker? Ontzettend frustrerend, zo’n slechte nachtrust. Maar volgens slaapexpert Johan Verbraecken is het niet vreemd in de winterperiode.

Als we de Vlaamse deskundige mogen geloven, slapen veel mensen slecht in deze tijd van het jaar. ‘Mensen moeten voldoende blootgesteld worden aan daglicht voor een goede afstemming van hun biologische klok’, zegt hij tegen Nieuwsblad.be. ‘Omdat het de laatste tijd erg donker is – ook overdag – kom je te weinig in aanraking met licht.’ Dat heeft als gevolg dat je biologische klok door de war wordt geschopt en je lichaam niet meer weet wanneer het tijd is om te slapen.

Trucjes

Gelukkig zijn er meerdere tips om beter te slapen, zo zou voldoende beweging wonderen kunnen doen. Nóg een reden om regelmatig een bezoekje aan de sportschool te brengen, dus. Daarnaast kun je je slaapkamer in déze kleur verven voor een betere nachtrust of je kunt dit legertrucje proberen om binnen twee minuten in slaap te vallen. Good night!

