Waarom slapen met een ventilator aan helemaal niet zo’n goed idee is

Met de hitte van de afgelopen dagen is een ventilator in huis zéker geen overbodige luxe. En hoe heerlijk dat briesje ook voelt wanneer je in bed ligt: als je gaat slapen, kun je ‘m beter uitzetten. Don’t shoot the messenger.

Gebroken nachten, badend in het zweet wakker worden en maar geen fijne houding weten te vinden in bed: het hoort er helaas allemaal bij wanneer het zo stikheet is als nu. Slapen met de ventilator aan klinkt dan ook als dé oplossing, maar dat is minder goed voor je gezondheid dan je waarschijnlijk denkt.

Voordelen

Volgens slaapdeskundige Mark Reddick kleven er zowel voor- als nadelen aan een ventilator in de slaapkamer. Om te beginnen met de voordelen: het ding zorgt voor een gecontroleerde kamertemperatuur en constante luchtcirculatie. Bovendien creëert het een white noise, ook wel een ontspannend geluid dat sommige mensen helpt om in slaap te vallen.

Allergie

Bovenstaande punten klinken heel goed, en dat zijn ze ook, maar toch wegen de nadelen zwaarder. Ten eerste kan een ventilator zorgen voor allergische reacties, door het stof en de pollen die door de kamer worden geblazen. “Bekijk je ventilator bovendien eens van dichtbij”, aldus Reddick tegenover Metro UK. “Als je stofdeeltjes op de bladen ziet, worden die iedere keer weer de lucht ingeblazen zodra je het ding aanzet.”

Droog

Ook de droge lucht die gecreëerd wordt, kan leiden tot problemen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een droge huid? En geïrriteerde ogen? Ook kan het constante geblaas zorgen voor hoofdpijn en kan het je sinussen aantasten. “In extreme gevallen kan dit ertoe leiden dat je lichaam overmatig slijm gaat aanmaken om die droogte te compenseren”, legt de slaapexpert uit. “Dat kan resulteren in een verstopt gevoel en hoofdpijn.” Dat is niet het enige. Door de gekoelde lucht is de kans groot dat je wakker wordt met kramp en stijve spieren.

Voorkeur

Ook al zijn de nadelen groter dan de voordelen, zegt Reddick dat je zelf moet bepalen wat voor jou de voorkeur heeft. “Het is niet gevaarlijk om met het ding aan te slapen”, benadrukt hij. “Als je sneller in slaap wil vallen en de kamer koel wil houden, is een ventilator waarschijnlijk de meest kostenefficiënte oplossing om de slaapkwaliteit te verbeteren.” Waar je volgens Mark op moet letten bij het aanschaffen van een ventilator voor in de slaapkamer? “Kies een stille die ronddraait en een timer heeft.”

