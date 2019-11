Wanneer heb je last van slapeloosheid? En hoe kom je ervan af?

Heb je regelmatig plafonddienst en word je standaard ieder uur wakker ’s nachts? Dat kan je behoorlijk opbreken. Te weinig slaap heeft gevolgen voor de emotionele weerbaarheid en kan zelfs gevolgen hebben voor je gezondheid. Lees hier alles over slaap, insomnia en tips hoe je met slapeloosheid om kunt gaan.

Zes uur slaap staat als minimum per nacht. Slaap jij minder, dan loop je al snel een slaaptekort op. Daar raak je vermoeid door en dat triggert bijvoorbeeld stress en angstaanvallen.

Zo lang kun je zonder slaap

Het wereldrecord wakker blijven staat op 264 uur, dat zijn elf dagen en 25 minuten. Het werd in 1964 gevestigd door Randy Gardener, een high school student. Tijdens het experiment kreeg Randy last van concentratieproblemen, hallucinaties en problemen met zijn kortetermijngeheugen. Allemaal symptomen die optreden bij te weinig slaap. Op de tiende dag werd hem bijvoorbeeld gevraagd terug te tellen van 100 tot 0, waarop hij stopte bij 65. Toen hem gevraagd werd waarom hij stopte gaf hij aan zich niet meer te herinneren wat hij aan het doen was.

Zonder gevolgen

Nadat hij het record had gevestigd sliep Randy 14 uur en 40 minuten onafgebroken. Hij heeft geen lichamelijke gevolgen overgehouden aan zijn recordpoging. Het is tot nu toe de langst genoteerde tijd dat iemand achter elkaar wakker kon blijven.

Wanneer heb je last van insomnia?

Natuurlijk gaat het bij slapeloosheid juist om mensen die willen slapen, maar waarbij dat niet lukt. Slaappillen zijn een mogelijkheid om de slaap te vatten, maar deze zijn geen oplossing voor de lange termijn. En wanneer heb je nu eigenlijk last van een periode van moeilijk in slaap vallen, of lijd je echt aan slapeloosheid?

Slaapbehoefte

Weinig slapen hoeft namelijk niet te betekenen dat je te weinig slaapt. Er zijn mensen voor wie vijf uur slaap voldoende is voor zijn of haar slaapbehoefte. Naarmate we ouder worden hebben we ook minder behoefte aan slaap. Eerder wakker worden als je ouder wordt is dus niets geks. En dan bestaat er ook nog ‘paradoxale insomnie’. Hierbij heeft de slaper een verkeerd beeld van zijn of haar slaapduur. Je denkt zelf maar een paar uur te slapen, terwijl het feitelijk veel meer is.

Symptomen van slapeloosheid

Als je vroeg wakker wordt, met moeite in slaap valt, ’s nachts vaak ontwaakt, vermoeid bent als je opstaat, korter dan vijf uur per nacht slaapt en geheugen- en concentratieproblemen ervaart, is er kans dat je last hebt van slapeloosheid. Er kan ook sprake zijn van psychofysiologische insomnie. Dan kun je zomaar in slaap vallen als je bijvoorbeeld het journaal kijkt, en dus geen moeite doet om in slaap te vallen, maar wordt je lichaam alert als je aan het slaapritueel van tandenpoetsen en omkleden begint.

Deze tips helpen bij slapeloosheid:

Zorg ervoor dat je een vast ritme aanhoudt. Ga altijd rond dezelfde tijd naar bed en sta rond dezelfde tijd op. Dat betekent dus ook dat je dit in het weekend doet.

Bedenk aan het begin van de avond al even wat je de volgende morgen moet doen. Leg zoveel mogelijk klaar wat je in de ochtend nodig gaat hebben, zoals je tas en de kleren die je aan gaat trekken, en maak eventueel een actielijst voor de volgende dag.

Probeer je negatieve gedachten tot positieve om te smeden. Als je dus in jezelf verzucht dat het slapen straks toch weer niet gaat lukken, probeer je dan juist voor te stellen dat je straks lekker veilig onder een warm dekbed ligt en even niets hoeft.

Ga niet nog laat op de avond dingen doen die lichamelijke of geestelijke inspanning vereisen. Dus niet nog ‘even’ een werkmail beantwoorden of gaan sporten.

Blijf je last houden van slapeloosheid, ga dan langs de huisarts.

