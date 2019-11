Slaaptekort: vermoeide werknemers kost bedrijfsleven miljoenen

Ga eens na: hoeveel uur slaap jij per nacht? Een volwassene van 24 jaar en ouder heeft tussen de zeven en negen uur slaap nodig per nacht. Slechts 24 procent van de werkende Nederlander haalt dat aantal uur. De rest – dus zo’n 76 procent (!) – heeft een slaaptekort, waardoor het bedrijfsleven zo’n 12,4 miljard euro misloopt.

Die schatting is gemaakt door slaapexpert Floris Wouterson. Al zo’n zestien jaar doet hij onderzoek naar slaaptekort en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Zijn conclusie: velen onder ons slapen te weinig. En dat loopt tot in de extremen: negen procent van de werkende Nederlanders slaapt zelfs minder dan vijf uur.

136 euro per dag

Door dat slaaptekort kan ons brein de noodzakelijke processen niet doorlopen. Hierdoor ben je overdag minder productief, wat volgens Wouterson een onderschatte kostenpost is voor het bedrijfsleven. Naar zijn schatting loopt het bedrijfsleven zo’n 12,4 miljard mis. “Werknemers die te weinig slapen zijn veel minder productief en maken fouten. Als je uitgaat van 8,3 miljoen werkende Nederlanders, en het effect van slaaptekort doorrekent met het gemiddelde dagloon, dan verliezen werkgevers per werknemer met slaapgebrek 136 euro per dag.”

Conservatieve schatting

En als je daarvan schrikt: het kan nog erger. Volgens Wouterson zijn er namelijk factoren die niet mee kunnen worden genomen in de berekening. De invloed van een veeleisende werkomgeving op de nachtrust? Niet bij inbegrepen. De invloed van een stressvol privéleven op de nachtrust? Ook niet bij inbegrepen. “Iemand kan ook nog slaapgebrek hebben door medische oorzaken. Pijn door een sportblessure of letsel na een ongeluk kan iemand uit de slaap houden.”

Verantwoordelijkheid

Maar bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor de werknemer die op tijd naar bed moet gaan? Goede vraag, je zou zeggen bij de werknemer, aangezien die thuis – en niet op het werk – slaapt. Volgens Wouterson is het niet zo zwartwit. “Werknemers moeten doen wat ze kunnen, maar als de invloed van slaaptekort op de bedrijfsresultaten zo groot zijn, zou ik als leidinggevende willen doen wat ik kan om mijn personeel daarbij te helpen.”

Inhalen

Aha, dat worden dus dutjes in de kantoortuin. Of toch niet? Volgens Wouterson bestaat er niet zoiets als ‘slaap inhalen.’ “Een nachtje slecht slapen is niet zo’n probleem, maar gaat het om langere tijd, dan heb je wel drie goede nachten nodig voor het lichaam hersteld is. Een middagdutje doen of uitslapen maakt geen verschil.”

De baas spelen

Wat kan een werkgever dan wel doen, horen we je denken. Nou, letten op de subtiele signalen. Kan een werknemer niet komen op dat ene woord? Dat kan komen door slaapgebrek. Ook kan slaaptekort leiden tot verminderd concentratievermogen en mentale afwezigheid. “Die mensen staren vaak maar een beetje voor zich uit. Ze zijn fysiek wel aanwezig op hun werkplek, maar er komt niet veel uit hun handen.” De tip voor de werkgever? “Het minste wat je kunt doen is een gesprekje aanknopen.”

Wat kun jij doen?

Wat jezelf kunt doen tegen slaaptekort? Vergeet pilletjes en trucjes, het beste middel is eenvoudig: meet jezelf een goed slaappatroon aan. “Regelmaat is het belangrijkst. Zorg dat je iedere dag ongeveer op dezelfde tijdstippen gaat slapen en opstaat, ook in het weekend. Uitslapen in het weekend haalt je uit je ritme, waardoor het op maandag weer moeilijk is om vroeg op te staan.”

