Deze slaappositie geeft je relatie een flinke boost

Natuurlijk zijn er verschillende factoren die een rol spelen in een succesvolle relatie, en volgens onderzoekers is jullie slaappositie er eentje van. Liggen jullie lepeltje-lepeltje in bed? Gefeliciteerd, dan zouden jullie goed bezig zijn.

Uit onderzoek – gepubliceerd in Springer’s Archives of Sexual Behavior – blijkt dat koppels die op deze manier tegen elkaar aan liggen in bed en geregeld knuffelen een veel betere relatie hebben. Deze slaappositie zou stress wegnemen en ervoor zorgen dat jullie intiem met elkaar blijven, wat ervoor zorgt dat het vuur niet gedoofd wordt tussen jullie.

Romantische relatie

Volgens hoofdonderzoeker Robin Edelstein voelen mensen zich veel geliefder wanneer ze knuffelen. ‘Andersom knuffelen we ook omdat we liefde en affectie voor hun partner voelen’, legt hij uit aan Elite Daily. ‘Knuffelen heeft ook een seksuele kant: vaak leidt het tot seks of gebeurt het erna. Knuffelen dient dus vele doelen in een romantische relatie en wordt over het algemeen als heel positief ervaren.’

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock