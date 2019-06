Waarom je je slaap juist niét moet bijhouden middels een app

Óf je vindt het een geniale uitvinding óf je vindt het helemaal niets: je slaap bijhouden middels een speciale app. Twijfel je nog of je er één moet downloaden? Volgens experts kun je het maar beter niet doen.

Want is het wel zo goed: precies weten hoe lang je slaapt, hoe diep je weg bent en hoeveel je beweegt terwijl jij ligt te snurken? Niet echt, aldus experts. De Britse hoogleraar slaapstoornissen Guy Leschziner waarschuwt juist voor dat soort apps. “Door de extra focus op slaap ontwikkelen veel mensen juist slapeloosheid”, legt hij uit.

Onrustig

Hoe dat komt? Doordat mensen de druk voelen om acht uur slaap te halen, houden ze de klok voortdurend in de gaten. Het gevolg is daardoor juíst dat je onrustiger wordt en slecht slaapt. “We zien regelmatig mensen voorbijkomen die significante slapeloosheid hebben ontwikkeld als gevolg van hun slaapmeter of omdat ze veel berichten lezen over de negatieve effecten van slapeloosheid.”

Verwijderen

Hij raadt dan ook aan om alle slaapapps op je telefoon meteen in de virtuele prullenbak te gooien. Leschziner: “Het is moeilijk om dit type slaper te overtuigen, omdat het bijhouden van slaap een obsessie is geworden.” En hij is niet de enige die geen voorstander is van zulke applicaties. Ook de Nederlandse Consumentenbond waarschuwt voor een misleidend beeld door zulke slaapmeters.

Slaapproblemen

Taco Bos, slaapspecialist, bevestigt daarnaast nog: “Het is heel belangrijk om slaapmeters niet al te serieus te nemen.” Hij vervolgt: “Aan de ene kant kunnen apps die slaap registeren heel nuttig zijn, aan de andere kant kun je onbedoeld de slaapproblemen voeden. Dat risico is vooral groot bij mensen die heel perfectionistisch zijn en denken dat ze per se elke nacht acht uur per nacht móeten slapen.” Oei. Toch maar gewoon vertrouwen op je lichaam dus. Slaap lekker!

