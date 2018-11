Snoepen, maar! Dit strooigoed bevat de minste calorieën

Van chocoladeletters tot pepernoten en schuimpjes: met Sinterklaas vliegt het lekkers je letterlijk om de oren. Wél heel lekker, niet heel voordelig voor de lijn. Maar wat als je wilt snoepen en toch een beetje op de calorieën wil letten?

Eerlijk is eerlijk, geen enkele vorm van strooigoed is verantwoord om naar binnen te werken. Maar, zo luidt het advies van het Voedingscentrum: ‘Eens per jaar wat snoepgoed van Sinterklaas moet kunnen, maar wel met mate.’

Kleine porties

Om het bij een beetje te kunnen houden, tipt het Voedingscentrum om de porties klein te houden en al het snoepgoed in kleine bakjes op tafel te zetten. Bovendien doe je er goed aan om je te beperken tot twee schaaltjes, anders heb je alsnog de neiging om uit ieder bakje wat te proeven.

Calorieën per type strooigoed

Een hele chocoladeletter of een volledige zak kruidnoten naar binnen werken is – surprise, surprise – geen goed idee. Wil je weten hoeveel calorieën je binnenkrijgt per type snoepgoed? We zetten het voor je op een rij:

1 schuimpje: 10

5 pepernoten: 46

10 kruidnoten (1 handje): 48

1 speculaasje: 48

1 stukje taaitaai: 71

10 chocoladekruidnoten (1 handje): 102

stukje marsepein (25 gram): 105

stukje banketletter (25 gram): 113

blokje gevulde speculaas (25 gram): 120

klein stukje pure chocoladeletter (25 gram): 133

