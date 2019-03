Tijd voor verandering: deze signalen geven aan dat je te veel piekert

Wij Nederlanders piekeren werkelijk over van alles. Het gevolg? Slapeloze nachten, waar je uiteindelijk ook niet beter van wordt.

Met nadenken over het verleden of de toekomst is helemaal niks mis. Van het verleden kun je leren en nadenken over de toekomst kan je helpen om nieuwe inzichten te krijgen. Maar blijf je te lang bij bepaalde gedachtes hangen, dan kan het nadenken overgaan in piekeren en helaas kun je daar niet 1,2,3 iets aan veranderen. Bewustwording is echter een eerste stap en daarom hebben onze collega’s van Psychologie Magazine een interessante test gemaakt.

Deze signalen geven aan dat je te veel piekert:

1. Je ligt er wakker van

Volgens Ad Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie, zorgt ’s nachts piekeren voor een groeiend gevoel van ellende. Dat komt omdat mensen zich in het donker van nature kwetsbaarder voelen. Bovendien denk je ‘s nachts doorgaans niet echt helder. Dat zorgt voor een groeiend gevoel van hopeloosheid.

2. Je voelt je er nog slechter door

‘Goed’ piekeren geeft je het gevoel dat je dichter bij het antwoord bent gekomen. ‘Slecht’ piekeren zorgt ervoor dat je alleen maar meer hindernissen gaat zien. Volgens Ad Kerkhof is het een veelvoorkomend probleem. Mensen zelfs gaan piekeren over het feit dat ze zo veel piekeren.

3. Lichamelijk klachten

Langdurig piekeren kan zorgen voor lichamelijke klachten zoals een opgejaagd gevoel, spierpijn en hoofdpijn. Probeer er dus echt mee te stoppen.

