Hoe ons seksleven lijdt onder het oneindige aanbod films en series

Samen lekker vroeg onder de wol kruipen is er niet meer bij sinds het Netflix-aanbod uitpuilt van de leuke films en series. Want tja, wie kiest voor haar bed als ze ook nog precies één aflevering van die zenuwslopende serie kan zien? Ons seksleven wordt er alleen niet beter op.

Natúúrlijk zijn we maar wat blij met het grote aanbod aan bingemateriaal dat zich tegenwoordig voor onze voeten werpt. Ons enthousiaste kijkgedrag gaat echter wel ten koste van de frequentie dat we met elkaar seksen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van PanelWizard in opdracht van Acties.nl. Zeventien procent van de 1.110 ondervraagde Nederlanders geeft aan dat-ie door het grote aantal films, series en tv-programma’s minder vaak van bil gaat met z’n partner dan-ie eigenlijk zou willen. Mannen blijken op dit gebied kritischer dan vrouwen. Twintig procent van de mannen is niet te spreken over de invloed van streamingdiensten op zijn seksleven, tegenover vijftien procent van de vrouwen.

Smartphones

Naast de televisie is er nog een boosdoener: de mobiele telefoon. Bijna een kwart van de ondervraagden vindt dat smartphonegebruik een slechte invloed heeft op z’n relatie. Met name het seksleven van veertigplussers is hier vatbaar voor (maar liefst 46 procent). Het percentage jongeren dat z’n telefoon beschouwt als een seksuele spelbreker, is met 34 procent – opmerkelijk genoeg – een stuk lager. Toch maar wat vaker een schermverbod instellen dan?

