Last van stress? Schoonmaken blijkt het beste medicijn en dít is waarom

Schoonmaken: de één ziet het als een heerlijk tijdverdrijf, de ander kan er iedere keer weer als een blok tegenop zien. Behoor je tot de tweede groep én heb je last van stress? Dan zou je toch vaker de stofzuiger en poetslappen uit de kast moeten toveren.

Lees ook: Waarom je je huis niét moet opruimen voordat je op vakantie gaat

Mensen die van schoonmaken houden, heb je vast weleens horen zeggen dat ze de klusjes ontspannend vinden. En volgens onderzoekers van de universiteit van Zuid-Californië is dat ook echt zo. Zij beweren dat het doen van huishoudelijke taken je stressniveau kan verlagen.

Gevoel van controle

Ten eerste zou dit volgens de knappe koppen komen doordat schoonmaken je een gevoel van controle geeft. ‘Het leven zit vol onzekerheden en dat betekent dat je in veel situatie de controle uit handen moet geven’, legt Darby Saxbe – assistent professor psychologie – uit. ‘Maar je hebt altijd zelf de controle over hoe schoon je huis is. Bovendien kan rommel in huis ervoor zorgen dat je wordt afgeleid. We hebben dan het idee dat er nog veel in huis moet gebeuren, waardoor we weer extra stress krijgen.’

Daarnaast heeft schoonmaken geen onvoorspelbaar einde, en dat is precies wat het menselijk brein van nature fijn vindt. ‘We willen graag weten wat er gaat gebeuren’, licht Saxbe toe. ‘Dit staat ons toe om op een stressvrije manier te overleven.’

Opgeruimd huis, opgeruimd hoofd

Daarnaast wordt vaak gezegd dat een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd. De wetenschappers beamen die uitspraak. Een schone omgeving zou niet alleen vrolijker maken, maar ook zorgen voor een gevoel van veiligheid, wat een hoop stress wegneemt. Uit hun onderzoek blijkt dan ook dat vrouwen die zich in een rommelige omgeving bevinden, zich door de dag heen vaker chagrijnig voelen. Alleen maar win-winsituaties, toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Tonic | Beeld: iStock