Schokkende video: chirurg laat met échte longen zien welke schade roken aanricht

Dat roken slecht is voor de gezondheid, hoeven we je natuurlijk niet te vertellen. Toch kan het geen kwaad om de volgende video eens goed te bekijken: je ziet hier namelijk een paar pikzwarte longen van een orgaandonor die maar liefst dertig jaar rookte.

Miljoenen geschokte kijkers

Dat de video bij veel mensen flink binnenkomt, blijkt wel uit het feit dat de beelden inmiddels al tientallen miljoenen keer zijn bekeken. Wat je hier ziet zijn de longen van een 52-jarige Chinese kettingroker die 30 jaar lang rookte. De man was hersendood en had zijn organen ter beschikking gesteld. Toen zijn longen echter bij de operatie zichtbaar werden, was het voor de artsen al snel duidelijk dat ze volkomen onbruikbaar waren.

“Durf jij nu nog te roken?”

De chirurg die op dat moment de operatie uitvoerde, weigerde dan ook om de longen te transplanteren. “Kijk naar deze longen: durf jij nu nog te roken?”, zo vroeg hij zich verbaast af. Eerder deelde wij een eveneens schrikbarende video waarin een verpleegster bij twee paar echte longen – een set gezonde longen en de longen van iemand met longkanker nadat-ie twintig jaar lang een pakje per dag rookte – zien welk effect roken alleen al op je ademhaling heeft. Geloof ons, daarvan schrik je je kapot.

Meer dan longkanker

Roken tast niet alleen je longen aan, maar ligt ook ten grondslag aan meer dan vijftig andere serieuze gezondheidsproblemen. Onder meer je aderen, hart, huid, botten, hersenen, geslachtsorgaan en maag krijgen flinke klappen te verwerken wanneer er volop gerookt wordt. Daarnaast is het opsteken van een sigaret funest voor je vruchtbaarheid en – zoals algemeen bekend is – een absolute no go tijdens een zwangerschap.

Het is nooit te laat

Of je volledig verloren bent als je al lange tijd rookt? Nee hoor. Je gezondheid verbetert aanzienlijk wanneer je de sigaretten links laat liggen. Gooi dus vandaag nog dat pakje peuken in de vuilnisbak en ga voor een lang en ‘gezond’ leven!

