Save the date! Doe samen met Flair mee aan de Strong Viking Family Run

Omcirkel 12 mei maar in je agenda, want dan vindt de Strong Viking Family Edition plaats! En het leuke is dat je samen met het hele gezin én het Flair-team mee kunt doen. Inclusief een aantal leuke extra’s, of course!

Een onvergetelijke dag beleven met de kids? Geef je dan nu samen met het Flair-team op voor de Strong Viking Family Edition in Amsterdam.

Fajah Lourens als coach

Met 22 kindvriendelijke hindernissen, genoeg modder en uitdagingen is dit een unieke en leuke manier om met het hele gezin te gaan sporten. De Strong Viking Family Edition kent twee afstanden: 3 km (vanaf 5 jaar) en 5 km (vanaf 10 jaar). Ook Flair doet, onder begeleiding van coach Fajah Lourens, mee aan de Family Run, en wil jou en je gezin graag in haar team hebben. Doe je mee?

Leuke extra’s

Niet alleen word je aangemoedigd door Fajah als je meedoet met Flair, ook kun je de volgende extra’s verwachten:

€ 2,50 korting op de inschrijfkosten van de Family Run;

Meedoen met de warming-up door Fajah Lourens;

Een Flair t-shirt voor het hele gezin waarin je de run op je duimpje doet;

Een goodiebag voor het hele gezin;

Handdoek om je zweet mee af te vegen;

Je kunt je voorbereiden en uithijgen in de Flair loungehoek.

Zijn jij en je gezin klaar voor deze toffe uitdaging? Bestel dan hier je tickets voor de Strong Viking Family Edition op 12 mei 2019. Je bent dan direct aangemeld voor het Flair-team. Je kunt ook kans maken op gratis tickets! Klik hier om mee te doen aan de actie.

Trainen maar!

Natuurlijk doet hoofdredacteur Marije Veerman samen met haar kids mee aan de Strong Viking Family Run. Er is alleen één dingetje: Marije is niet heel erg sportief. Maar volgens haar Strong Viking Trainer kan iedereen het. Benieuwd hoe ze zich voorbereidt op de run? Volg haar trainingen via Flairs Facebookpagina.

Zwemdiploma

Heeft jouw kind zijn of haar zwemdiploma (nog) niet? Dit wordt wel aangeraden, maar is niet verplicht. Hindernissen met water kunnen overigens altijd worden overgeslagen en soms wordt er een alternatief geboden.

Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Bekijk hieronder de aftermovie van vorig jaar.

Beeld: Strong Viking