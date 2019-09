‘Roken tijdens zwangerschap kan zelfs kleinkinderen schaden’

Bijna één op de tien vrouwen rookt nog weleens tijdens de zwangerschap, volgens het Trimbos Instituut. Volgens de Vlaamse professor Lode Godderis is dit nog schadelijker dan we misschien al dachten. Dit zou namelijk zelfs effect kunnen hebben op de derde generatie.

Kinderwenscongres

Tijdens het Kinderwenscongres afgelopen weekend in het Belgische Leuven sprak Lode Godderis, hoogleraar aan het Centrum Omgeving en Gezondheid, over het belang van een gezonde levensstijl van toekomstige ouders. Vooral wat sigaretten betreft. “Er is een duidelijke link vastgesteld tussen het roken en de kans op bevruchting, de duur van de zwangerschap, het geboortegewicht en het risico dat de baby op latere leeftijd met aandoeningen kampt. Zo is er bijvoorbeeld een significant verband bewezen tussen roken en het risico op astma”, zegt Godderis.

Volgende generatie

Tot dusver nog niet veel nieuws onder de zon. Al jarenlang wordt er gepleit om te stoppen voor de risico’s bij de baby’s. Maar nog niet veel besproken zijn de afwijkingen die de foetus of het kind (ook op latere leeftijd) kunnen doorgeven aan weer hun kinderen. “Ook de kinderen van dat kind kunnen er nog de gevolgen van ondervinden”, zegt Godderis.

Roken tijdens zwangerschap

“Die multigenerationele impact kenden we al bij bepaalde geneesmiddelen. Maar ook de afwijking door roken, of het risico erop, wordt genetisch doorgegeven. Niet dat de code van een gen verandert, maar we merken nu dat bepaalde genen niet of minder worden gebruikt door de volgende generatie.” Dat gaat overigens niet alleen op voor sigaretten of alcohol. “Ook slechte voedingsgewoontes – te vet, te eentonig – hebben hun effect op de genetische huishouding van de volgende generaties.”

Oók mannen

Hij raadt stellen aan om drie maanden voor de bevruchting op hun eten letten en te stoppen met roken en drinken. “In die tijd krijgt het lichaam de tijd om alle toxische stoffen te verwijderen. dat geldt voor vrouwen én mannen, want de blootstelling aan sigarettenrook heeft een kwalijke impact op de gezondheid van het sperma en de eicellen en van de foetus.” Het is dus volgens hem ook belangrijk voor de mannen om drie maanden van tevoren te stoppen. “Zo lang duurt de aanmaak van spermacellen en alles wat je dan consumeert, kan invloed hebben op de productie ervan.”

Bron: Libelle | Beeld: iStock