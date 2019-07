Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt zich zorgen over de clandestiene verkoop van de in de Europese Unie verboden e-sigaretten van het Amerikaanse merk Juul, een succesvolle startup die vaporizers maakt.

Extra aantrekkelijke sigaret

De vloeistof in die e-sigaret bevat bijna drie keer de toegestane hoeveelheid nicotine, waardoor ze als zeer verslavend gelden. “Het gebruik van nicotinezouten in Juul is opmerkelijk”, zegt Reinskje Talhout, tabaksexpert van het RIVM. “Die maken het makkelijker om de damp van de e-sigaret te inhaleren en maken dit product extra aantrekkelijk voor beginners.”

‘Alles in Nederland is ongeautoriseerd’

Juul laat weten op de hoogte te zijn van de illegale verkoop in Nederland en de zaak te onderzoeken. “We willen benadrukken dat alle Juul-producten die nu in Nederland op de markt liggen, ongeautoriseerd zijn.” Juul werkt aan een e-sigaret die voldoet aan de Europese norm van 20 mg nicotine per ml; in de VS bevat de vloeistof 59 mg nicotine per ml.

Lees ook

Heftig: verpleegster laat met echte longen zien welke schade roken aanricht

Verboden in San Francisco

Vorige week werd bekend dat de Amerikaanse stad San Francisco, de thuisbasis van Juul, als eerste stad in de Verenigde Staten de verkoop van e-sigaretten verbiedt. Het verbod is bedoeld om jongeren te beschermen. Juul denkt dat volwassenen nu weer teruggrijpen op normale sigaretten. Ook waarschuwt het bedrijf voor een zwarte markt die zal ontstaan voor vaporizers.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP