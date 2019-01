Waarom het geen goed idee is om je relatie te vergelijken met die van anderen

Iedereen doet het soms: je relatie vergelijken met die van anderen. Andere relaties lijken in sommige gevallen ineens veel leuker, gezelliger en beter dan die van jou. Maar ook zij hebben waarschijnlijk hun problemen.

Lees ook: 6 tekenen dat je een gelukkige én gezonde relatie hebt

Mooier dan dat het werkelijk is.

Er is een grote kans dat kennissen, collega’s of zelfs vrienden hun relatie net wat mooier maken dan dat deze in werkelijkheid is. Want laten we eerlijk zijn: de meeste mensen houden het liever voor zichzelf dat het iets minder gaat. Niemand vertelt liever de negatieve dingen die soms nu eenmaal gebeuren, waardoor je een vertekend beeld kunt krijgen van andermans relatie.

Twijfelen

Als je al een lange tijd een relatie hebt, kan het op een zeker punt voorkomen dat je begint te twijfelen. Want hoe gelukkig ben je nu eigenlijk écht? Is dit de partner waarmee je oud wil worden? Als je zulk soort gedachtes hebt, probeer deze dan te tackelen. Bedenk bijvoorbeeld hoe fijn het is dat je in een stabiele relatie zit en dat je een partner hebt die je overall heel gelukkig maakt. Bedenk ook dat het normaal is dat je soms je twijfels hebt.

Kersvers koppel

Eén ding dat je nooit moet is jouw relatie vergelijken met die van een koppel dat net samen is. In een nieuwe relatie gaat het er nu eenmaal niet hetzelfde aan toe als in een relatie waarbij twee mensen al een lange tijd samen zijn. Zo moeten kersverse tortelduifjes elkaar vaak nog leren kennen en valt er nog van alles te beleven, terwijl de spanning in een lange relatie wel wat afgezwakt kan zijn.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Beautify.nl | Beeld: iStock