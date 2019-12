Je registreren als donor: wat gebeurt er precies als je dit doet?

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat we vanaf 1 juli 2020 te maken krijgen met een nieuwe donorwet. Het belangrijkste wat hiermee gaat veranderen, is dat er ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ achter jouw naam komt te staan wanneer je geen keuze doorgeeft en je in dat geval dus automatisch in het Donorregister komt te staan. Wat er precies gebeurt als je donor wordt? Flair legt het uit.

Wat ten eerste belangrijk is om te weten, is dat je alleen weefsels (kraakbeen, huid, pezen en bot) kunt doneren wanneer je thuis dood gaat. Alleen als je in het ziekenhuis komt te overlijden, is orgaandonatie mogelijk. Bijna in alle gevallen gaat het om een situatie die plotseling ontstaat; neem bijvoorbeeld een ongeluk of hartaanval. Je ligt dan op de intensive care, aan de beademing.

Donor of niet?

Natuurlijk zetten artsen in het ziekenhuis in eerste instantie alles op alles om een patiënt te redden. Maar als op een gegeven moment duidelijk wordt dat er geen verbetering meer in de situatie zit, heeft de arts het recht om de keuze in het Donorregister te bekijken. Hierin kunnen vier verschillende opties staan.

Zuurstof

Wanneer het bovenstaande aan de hand is, wordt er al die tijd een machine ingeschakeld om de persoon in kwestie van zuurstof te voorzien. Hierdoor blijft het bloed stromen en blijft het hart pompen. Blijkt uit de gegevens in het Donorregister dat de patiënt geregistreerd staat als donor? Dan moet de arts eerst nog extra onderzoek doen en pas daarna kan de overledene orgaandonor worden; als de arts honderd procent zeker is dat de patiënt dood is. Waaraan de arts dit kan meten? Er zijn twee mogelijkheden:

Hart en bloedsomloop: weet de arts zeker dat behandeling geen zin meer heeft, dan wordt deze stopgezet. Staat de bloedsomloop van de patiënt binnen twee uur stil na het uitschakelen van de machine die voor zuurstof zorgt? Alleen in dat geval is orgaandonatie mogelijk. Wel moet de arts nog vijf minuten wachten nadat de bloedsomloop gestopt is, om er zeker van te zijn dat het hart niet meer vanzelf gaat kloppen. Is dat laatste het geval, dan worden de overlijdensformulieren opgesteld. Hersendood: bij het vermoeden dat een patiënt hersendood (wanneer het volledige brein niet meer werkt en dat ook nooit meer gaat doen) is, doet een arts nader onderzoek of dit ook echt zo is. Er komen dan ook meerdere artsen aan te pas om dit vast te kunnen stellen, wat ze moeten doen aan de hand van het hersendoodprotocol. Ook in dit geval wordt het lichaam voorzien van zuurstof tijdens en na de onderzoeken door middel van een machine. Doordat het hart en de andere organen zuurstof krijgen, blijven deze intact voor donatie. Hoewel het lichaam op dat moment warm is en een kloppend hart bevat, is de patiënt medisch en voor de wet overleden.

Geen donor

Als uit het Donorregister blijkt dat de patiënt geen donor is, wordt de machine die het lichaam van zuurstof voorziet uitgeschakeld. In dat geval heeft het geen zin meer dat de persoon in kwestie verder behandeld wordt. Het hart stopt uiteindelijk door een tekort aan zuurstof, met de dood als gevolg. Het moment waarop de apparatuur wordt stopgezet, wordt uiteraard met de naasten besproken.

Familie

Als de patiënt orgaandonor is en onder het mes gaat, mag de familie vóór en na de operatie bij de overledene. Tot het moment dat de operatie van start gaat, is er tijd om afscheid te nemen. Al die tijd is er begeleiding beschikbaar van een verpleegkundige die alles weet over orgaandonatie.

Na de operatie

Als de operatie erop zit, komt het lichaam van de overledene – uiteraard helemaal netjes – bij de familie terecht. De naasten kunnen dan zelf het moment van de uitvaart kiezen. Zo’n zes weken erna krijgt de familie bericht over de transplantatie(s) van het gedoneerde. Hierbij wordt niet alleen verteld of de operaties geslaagd zijn, maar krijgt de familie ook te horen in welke leeftijdscategorie de ontvanger valt én welk geslacht die persoon heeft.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat er allemaal precies veranderd wanneer de nieuwe donorwet in 2020 ingaat? Dat lees je hier. Meer info over orgaan- en weefseldonatie? Check dan de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Als je liever telefonisch contact hebt, kun je bellen naar 0900 821 21 66.

