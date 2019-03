Wist jij dat de kans groot is dat je een van de meest healthy kruiden gewoon in je keukenkastje hebt staan? Wat bijna onmisbaar is als je lief wil zijn voor je lijf, is het kurkuma – ook bekend als geelwortel – wel.

De werkzame stoffen in kurkuma of koenjit kunnen ongelooflijk veel doen voor je gezondheid. Je vindt dit gezonde kruid gewoon in kerriepoeder of als losse variant. En dit zijn tien redenen om vaker kurkuma te gebruiken:

1. Goed voor de spijsvertering

Voeg jij kurkuma aan je maaltijden toe, dan ondersteun je hiermee je spijsvertering. Kurkuma is namelijk goed voor je maag én lever. Deze organen zijn van vitaal belang voor een goede vertering van je voedsel.

2. Helpt je afvallen

Als je op je gewicht wilt letten of wilt afvallen, kan het een goed idee zijn om kurkuma aan je maaltijden toe te voegen. Kurkuma stimuleert namelijk je stofwisseling en helpt daarnaast om je suikerspiegel stabiel te houden. Hierdoor heb je minder last van vetopslag op armen, buik of benen.

3. Werkt zuiverend

Je lichaam werkt de hele dag hard om allerlei ongewenste indringers, zoals ziekteverwekkers, buiten de deur te houden. Normaal genomen verloopt dit proces zonder problemen. Als je langere tijd minder gezond eet of last hebt van stress, kan het zijn dat het verdedigingsmechanisme van je lichaam niet optimaal werkt. Hierdoor lukt het je lijf minder goed om onderscheid te maken tussen indringers van buitenaf en lichaamseigen stoffen. Soms keert je lichaam zich zelfs tegen eigen organen omdat het deze aanziet voor ongewenste gasten. In dat geval kan kurkuma helpen. Het kruid zuivert je lichaam, waardoor alles in je lijf weer beter werkt en je organen hun gezonde werk weer kunnen doen.

4. Ondersteunt je hart

Je hart is een belangrijk orgaan en dat wil je zo goed mogelijk ondersteunen. Kurkuma helpt je daarbij. Het kruid is zelfs op vier manieren goed voor je hart. Het helpt namelijk om je bloedvaten te versterken, samenklontering van bloedplaatjes tegen te gaan, slecht cholesterol te verlagen en goed cholesterol te verhogen.

5. Verzacht

Van reuma of artrose kun je veel last hebben. De stof curcumine in kurkuma werkt verzachtend, waardoor je beter kunt bewegen.

6. Goed voor je geheugen

Ben jij altijd je sleutels kwijt? Kurkuma helpt je geheugen verbeteren. Zo herinner jij je sneller waar je je sleutels hebt neergelegd. Handig!

7. Ontgift

Kurkuma heeft het vermogen om je lijf te ontdoen van zware metalen die je gezondheid belasten. Op deze manier helpt het kruid om je lichaam te zuiveren en gezond te blijven. Voeg het daarom iedere dag toe aan je havermout, maak er een gezonde thee van of doe het door je avondmaaltijd. Geelwortel heeft geen sterke smaak van zichzelf, waardoor het zelfs door de pastasaus kan.

8. Goed voor je humeur

Ben je wel eens down of heb je zelfs last van depressieve gevoelens? Ook dan kan het een goed idee zijn om vaker kurkuma te gebruiken. De specerij heeft namelijk een positieve uitwerking op je humeur.

9. Draagt bij aan gezonde cellen

Zoals je misschien weet, maakt je lichaam iedere dag nieuwe cellen aan. Deze nemen de taak over van oude cellen, die afsterven aan het einde van hun levenscyclus. Kurkuma ondersteunt dit gezonde proces en kan ook helpen als dit proces verstoord is. Op deze manier draagt het kruid bij aan een goede gezondheid.

10. Goed voor je hersenen

Gezond oud worden willen we allemaal. Graag willen we ook zo lang mogelijk ons geheugen behouden en helder blijven. Kurkuma kan je daarbij helpen. De werkzame stoffen in deze specerij ondersteunen namelijk je hersenfunctie. Kurkuma kan ook voorkomen dat bepaalde eiwitten in de hersenen samenklonteren. Op deze manier kunnen je hersenen tot op hoge leeftijd zo goed mogelijk blijven werken. Nóg een reden om vaker kurkuma te gebruiken, dus.

