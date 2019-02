Om deze reden kun je in de winter beter niet extra lang uitslapen

In de winter is het doordeweeks vaak nog donker als de wekker gaat, dus hoe fijn is het als je in de weekenden extra lang kunt blijven liggen? Toch is uitslapen – juist in de winter – niet heel verstandig en dit is waarom.

Omdat de slaap aan het begin van de nacht dieper is en verkwikkend werkt voor de hersenen, raden onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania aan om in de winter eerder naar bed te gaan in plaats van uit te slapen. Hierdoor maximaliseer je de tijd in deze herstellende slaapfase, wat ervoor zorgt dat je overdag minder moe bent. De slaap aan het einde van de nacht heeft deze effecten minder. Je vermoeidheid zal dus niet aanzienlijk verminderen door een uurtje extra in de ochtend. Hoe lekker je ook ligt en hoe heerlijk warm het ook is onder de lakens, je zult er dus tóch op tijd uit moeten…

Meer tips

Naast het bovenstaande advies hebben de wetenschappers nog een aantal tips voor een energieker gevoel in de winter. Zo zou je vaker naar buiten moeten gaan, bijvoorbeeld om lekker te wandelen. Daarnaast is het verstandig om zo min mogelijk fastfood te eten en in plaats daarvan te kiezen voor fruit, groente en gezonde vetten. Ook is het slim om geregeld leuke dingen te plannen met vriendinnen. Nou, dat laatste is sowieso geen straf, toch?

