Dít is de reden waarom heel Hollywood bleekselderijsap drinkt

Bleekselderijsap is enorm populair onder celebrities als Kim Kardashian en Miranda Kerr. Zij drinken het sap het liefst op een nuchtere maag. Niet zomaar een glaasje, maar een halve liter! Wat maakt het zo gezond? Of is het de zoveelste gezondheidshype die niets om het lijf heeft? We zochten het voor je uit.

Bleekselderij bestaat voor 95 procent uit vocht. Daardoor kun je gemakkelijk een sapje persen uit de dikke groene stengels waaruit het kruid voor het grootste gedeelte bestaat. De grote hoeveelheid vocht maakt dat bleekselderijsap goed hydrateert.

Meer dan hydraterend?

De vocht inbrengende werking van bleekselderij is fijn in zowel zomer als winter, als je lichaam gemakkelijk uitdroogt door de warmte van de zon of de verwarming. Maar gaat de gezondmakende werking van bleekselderij verder dan dat? Welke stoffen bevat de plant waardoor celebs er iedere ochtend een halve liter van drinken?

De (vermeende) gezondheidsvoordelen van bleekselderijsap

Voorstanders schrijven het sap allerlei gezondheidsvoordelen toe. Zo zou bleekselderijsap goed zijn voor je:

Huid

Darmen

Energiepeil

Weerstand

Diëtisten zijn echter sceptisch. Dat mensen zeggen een betere spijsvertering te hebben en minder last hebben van een opgeblazen gevoel, kan volgens hen vooral komen doordat het drankje vooral goed hydrateert.

Wat zijn de ervaringen van de celebs?

Kim Kardashian zegt bleekselderijsap te drinken tegen psoriasis, Miranda Kerr voor een betere spijsvertering en nieuwe energie, en Brooke Burke om haar darmen te zuiveren. Selma Blair probeert MS onder controle te krijgen met het sap en topmodel Jasmine Tookes zegt zich er enorm goed door te voelen. Acteur Dean Winters beaamt dat laatste en krijgt er naar eigen zeggen energie van. Volgens actrice Jenna Dewan heeft een ontbijtje dat enkel bestaat uit bleekselderijsap niet alleen haar energieniveau verbeterd, maar ook haar huid. Schrijver en performer Erin Foster is ervan overtuigd dat bleekselderijsap haar weerstand een boost geeft. In Us Magazine vertelt ze dat de keelontsteking waarmee ze kampte al bijna een jaar weg is sinds ze het sap drinkt. Volgens haar werkt het dan ook ontstekingsremmend en antibacterieel.

Welke stoffen bevat bleekselderijsap?

Bleekselderij is rijk aan bètacaroteen, dat ons lichaam kan omzetten in vitamine A. Deze vitamine ondersteunt de weerstand en is belangrijk voor een gezonde huid. Ook de vitamine C in bleekselderij verklaart mede de weerstandsverhogende invloed van dit kruid. Bleekselderij bevat veel kalium, calcium en mangaan, dat ons lichaam helpt om overtollig vocht kwijt te raken. Dit kan helpen bij een opgeblazen gevoel, maar verklaart niet waarom bleekselderijsap zuiverend zou werken op de darmen. Dat effect moeten we eerder in andere stoffen zoeken. Wetenschappers van de Ohio State University hebben vastgesteld dat bleekselderij flavonoïden bevat. Van deze stoffen is bekend dat ze schade door vrije radicalen, wat kan leiden tot ontstekingen tegengaan.

En wat zorgt dan voor een hoger energiepeil? Mogelijk de combinatie van B-vitamines, vitamine C, ijzer en magnesium in bleekselderij. Het kruid bevat daarnaast het aminozuur tryptofaan, dat helpt om beter te slapen. De mineralen in bleekselderijsap vullen de elektrolytenvoorraad aan, dat vermoeidheid na een training kan voorkomen.

De vele vitamine K in bleekselderijsap zou een positief effect kunnen hebben op de huidaandoening psoriasis. Er zijn mensen die beweren dat hun huidaandoening is verminderd door vitamine K in combinatie met vitamine D. Onderzoekers van het International Centre for Skin Diseases, Boston University en Queens University vonden hier ook aanwijzingen voor.

Wat betekent dit voor jou?

Heeft het zin om een juicer aan te schaffen, je koelkast vol te laden met bleekselderij en dagelijks een hele stronk tot sap te persen? Als je klachten hebt, zou je een tijdje kunnen kijken wat het voor je gezondheid doet. Het is sowieso een gezond drankje door de hydraterende werking en de vitamines en mineralen die erin zitten. Kwaad kan het dus zeker niet, tenzij je gevoelig of allergisch bent voor het kruid.

Moet je echt een halve liter per dag drinken?

Volgens de aanjager van de trend, Anthony William, is een halve liter per dag belangrijk omdat de stoffen in het sap dan pas alle uithoeken van je lichaam kunnen bereiken en daar hun werking kunnen hebben. Er zijn echter geen onderzoeken die deze bewering ondersteunen. Of je een juicer aan moet schaffen, is de vraag. Je zou ook wat vaker bleekselderij op het menu kunnen zetten om ook van de gezondmakende werking te profiteren. Bijvoorbeeld met deze lekkere waldorfsalade. Dan krijg je bovendien vezels binnen en dat is ook goed voor je spijsvertering.

Tekst: Annemiek (Puur Figuur) | Beeld: iStock