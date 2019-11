Katja (41): ‘Ik zei tegen mijn kinderen dat ik mijn uiterste best zou doen om niet dood te gaan’

‘Can you save my life?’ postte Katja (41) op Facebook toen er maar geen stamceldonor voor haar gevonden werd. ‘Als die ‘man van 21 uit een land ten oosten van Nederland’ niet had gedoneerd, hadden mijn kinderen nu geen moeder meer.’

Katja: “Als ik ’s avonds mijn 3 kinderen naar bed breng, neem ik de tijd. Even kletsen en nog een boekje lezen. Ik raffel het niet meer af zoals ik voor mijn ziekte soms deed, verlangend naar de bank om op neer te ploffen. Nu koester ik die momenten veel meer. Mijn man Stefaan en ik zijn altijd eerlijk geweest tegen de kinderen. Onze zoons waren 8 en 6 en onze dochter was 3 jaar toen we vorig jaar met ze om de keukentafel gingen zitten. We vertelden dat ik ernstig ziek was. Ik heb gezegd dat ik niks kon beloven, maar dat ik in elk geval mijn uiterste best zou doen om niet dood te gaan.

Moe

Een paar maanden daarvoor merkte ik dat er iets met me aan de hand was. Ik ben normaal heel fit, maar moest nu steeds eerder stoppen met sporten en ik was heel moe. Ik ging naar de huisarts, maar die nam me niet serieus en stuurde me naar huis. Die zomer gingen we met het hele gezin naar een familiesportweek in Duitsland. We zijn allemaal heel sportief, dus dat leek ons fantastisch. In een supermooi complex in het Sauerland zouden we allemaal leuke activiteiten doen samen. Maar ook daar moest ik steeds eerder stoppen dan de rest, ik hield het gewoon niet vol. Mijn man vond het net zo gek als ik en dus ben ik voor onderzoek naar het ziekenhuis in Duitsland gegaan.

Stamceltransplantatie

Terug in Leiden hadden de artsen verpletterend nieuws: ik had acute myeloïde leukemie, dat is kanker van het bloed en beenmerg. Hoe dat gesprek precies ging, weet ik niet meer. Doordat ik later een hersenontsteking heb gehad, zitten er grote gaten in mijn geheugen. Maar ik weet wel dat ze meteen op zoek zijn gegaan naar een donor, want mijn beste kans op genezing was een stamceltransplantatie. Terwijl ze een donor probeerden te vinden, moest ik chemotherapie ondergaan. Daarvoor werd ik maandenlang opgenomen in het ziekenhuis.

Vriendschap

Meteen toen ik de afdeling in het HagaZiekenhuis in Den Haag op liep – in mijn woonplaats Leiden was geen plek – ontmoette ik Annemiek. Ook zij had leukemie en moest aan de chemo. We hadden meteen een klik en zij werd mijn maatje. Die vriendschap was het ideale tijdverdrijf tussen de chemo’s door, want de verveling slaat al snel toe als je zo lang in het ziekenhuis moet blijven en de afdeling niet mag verlaten vanwege infectiegevaar. Alles werd lichter door haar humor, het verblijf in het ziekenhuis was zonniger en vrolijker dankzij die vriendschap.

Oproep op Facebook

Ondertussen werd er naarstig naar een stamceldonor voor mij gezocht. Mijn 2 broers bleken geen match en dus liep de zoektocht via Matchis, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren. De weken werden maanden, en nog steeds hadden ze niemand gevonden met het juiste type stamcellen voor mij. Ik werd wanhopig. De artsen hadden gezegd dat ze bijna altijd iemand vonden, maar zelfs zij begonnen inmiddels zorgelijk te kijken. Ik wist hoe klein mijn overlevingskansen waren zonder transplantatie, dus zette een oproep op Facebook: ‘Can you save my life? Please register as stem cell donor!’ Ik plaatste er een foto van ons gezin bij. Toen alle hoop bijna vervlogen was, kwam eindelijk het nieuws dat er via Matchis iemand gevonden was. Het was geen 100 % match, maar goed genoeg.

2 soorten DNA

Toen ging het heel snel, ik onderging een last minute ultrazware chemokuur en daarna kreeg ik via een slang en een infuus in mijn arm het bloed van die donor toegediend. Dat was een heel bijzonder moment, mijn hele gezin was erbij en de kinderen kropen op het ziekenhuisbed. Wat waren we opgelucht. Het was een kans, een nieuw begin! Na die transplantatie zaten de nieuwe cellen in mijn beenmerg en moesten ze mijn eigen cellen uitroeien zodat mijn beenmerg helemaal vervangen werd. Zo zouden er geen nieuwe leukemiecellen meer komen. Na ruim 4 maanden bleek inderdaad dat ik 100 % donorbeenmerg heb, mijn eigen cellen zijn helemaal vervangen. Ik heb nu 2 soorten DNA in mijn lichaam, dat van mij en dat van mijn donor. Ik weet niet wie hij is, alleen dat het een jongeman van 21 is uit een land ten oosten van Nederland. Ik heb hem via Matchis een brief geschreven om hem te bedanken en hoop dat ik hem ooit kan ontmoeten.

Steun

Langzaam bouwde ik alles weer op, al wilde ik het liefst zo snel mogelijk weer terug naar het normale leven: ontbijt maken, koken, dingen met de kinderen doen. Mijn hardloopmaatje, een buurman van bijna 70, stond 2 keer per week voor de deur om me mee te nemen. In het begin ging ik heel langzaam: na een minuut rennen, moest ik alweer een minuut uitpuffen. Hij had geduld. Nu loop ik 7 kilometer. Terug naar mijn werk gaan was een warm bad: ik kreeg bloemen en kaartjes, collega’s kwamen praten. Mijn werkgever – de Universiteit Leiden – had mij vlak voor alle behandelingen een vast contract aangeboden, dat was dus nádat ik verteld had dat ik leukemie had, hoe bijzonder is dat? Al die steun heeft me nog meer vertrouwen in de mensheid gegeven dan ik al had. Ik heb geen idee wat we zonder al die lieve mensen gedaan zouden hebben.”

Tekst: Eva Munnik | Beeld: Justine Wouterson